Colosal: el Metropolitano recibe al Atlético con una bandera de España gigante y el lema «defended lo que amamos»

Un lema. «Defended lo que amamos», acompañado de una bandera, la de España, que dibujaron entre todos los aficionados del Atlético al levantar sus cartulinas. Un mosaico colosal, rojigualdo y rojiblanco, vistió la noche como un escudo colectivo. Sobre el mar de cartulinas resplandecía un mandato dictado desde el alma.

«Defended lo que amamos». No era solo fútbol. Era el instinto primario de custodiar la identidad, la raíz y la pertenencia. El 13 de octubre, el Día de la Hispanidad rojiblanca. El mosaico se produce en las posteridades del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, cuya celebración fue culminada con el desfile.

La grada del Metropolitano también lució la bandera de los tercios españoles presidida por Blas de Lezo. Un célebre almirante de la Armada Española (1689–1741) que pasó a la historia por infligir una rotunda derrota a la flota británica durante la Batalla de Cartagena de Indias en 1741, en el marco de la Guerra del Asiento.