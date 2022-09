El Colegio de Arquitectos de Barcelona sospecha de la adjudicación de las obras del Camp Nou

El Barcelona ha decidido cambiar de empresa para llevar a cabo la dirección de las obras de la remodelación del Camp Nou. A través de un concurso de licitación llevada a cabo por algunos de sus directivos, el club ha escogido a la empresa Torrella Ingeniería, en vez del estudio de arquitectura japonés Nikken Sekkei, empresa que ganó el concurso en 2016 y que está asociado con los catalanes Joan Pascual y Ramón Ausió. Este cambio ha levantado cierta preocupación en el Colegio de Arquitectos de Barcelona.

No obstante, pese a este cambio, el proyecto adjudicado a esta empresa japonesa continuará vigente, pero la supervisión pasarán a estar dirigidas por la nueva empresa catalana, ganadora del concurso de licitación.

Por ello, el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), a través de su decano, Guillem Costa, envió una carta a Joan Laporta, donde expresa su preocupación y «lamenta» la salida del proyecto de la empresa japonesa, ganadora inicialmente el concurso.

«En nombre de todo el colectivo de los arquitectos, lamentamos que los arquitectos ganadores del concurso del proyecto del Nou Camp Nou no lideren su continuidad y la dirección de las obras. Consideramos que es necesario trabajar para impulsar y fomentar la buena arquitectura, haciendo prevalecer los criterios de calidad que ampara la Ley de Arquitectura. Por eso, me gustaría que nos pudiésemos reunir para hablar de la cuestión y encontrar puntos de confluencia para garantizar la calidad y continuidad del proyecto original. Espero que podamos concretar una fecha próximamente para el encuentro. Reciba un cordial saludo», dijeron sobre la adjudicación.

Pese a que la decisión del cambio tomada por algunos ejecutivos del Barcelona ya ha sido tomada, esta no puede ser aprobada hasta que no se celebre la junta directiva a finales de este mes de septiembre, donde podría producirse un conflicto entre los directivos al haber adjudicado esta faraónica obra a Torrella Ingeniería, que no tiene ningún tipo de experiencia en construcciones deportivas de ese tamaño.