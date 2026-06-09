Colas kilométricas en Lidl hoy, martes 9 de junio, por la bicicleta eléctrica Urban X.3 con motor de 250 W y batería de 225 Wh

Las promociones de Lidl suelen despertar una gran expectación, pero pocas veces alcanzan el nivel de interés que está generando la bicicleta eléctrica Urban X.3 de Crivit. Este martes, numerosos clientes han acudido a los establecimientos de la cadena atraídos por este modelo, que combina prestaciones propias de bicicletas de gamas superiores con un precio mucho más accesible. La demanda está siendo tan elevada que la propia página web de Lidl ya lanza un aviso a los compradores. «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades», advierten en su web con un mensaje que refleja el éxito que está teniendo este lanzamiento apenas unas horas después de ponerse a la venta.

La Crivit Urban X.3 ha sido diseñada para los que utilizan la bicicleta como medio de transporte habitual o buscan una alternativa cómoda para moverse por la ciudad. Uno de sus principales reclamos es su motor de 250 W situado en la rueda trasera, que proporciona asistencia al pedaleo de forma progresiva y natural. A ello se suma un sensor de par que adapta automáticamente la ayuda del motor al esfuerzo realizado por el ciclista, ofreciendo una sensación de conducción más suave y agradable que la de otros sistemas más básicos. La bicicleta dispone de tres modos de asistencia (Eco, Tour y Race), además de una función Boost para disponer de un impulso extra en momentos concretos del recorrido.

Como ocurre con las bicicletas eléctricas homologadas para uso urbano en Europa, la asistencia se mantiene hasta los 25 km/h. Más allá del apartado mecánico, uno de los aspectos que más está llamando la atención es el equipamiento que incluye de serie. La Urban X.3 incorpora un cambio Shimano CUES de nueve velocidades y frenos hidráulicos Shimano MT200, dos componentes muy reconocidos dentro del sector ciclista. También cuenta con iluminación integrada, guardabarros, portaequipajes y soporte para smartphone, elementos que muchos usuarios consideran imprescindibles para el día a día.

Lidl arrasa con esta bicicleta eléctrica

De esta forma, los que compran la bicicleta no tienen que realizar un desembolso adicional para equiparla desde el primer momento. Otro de los puntos fuertes del modelo es su batería extraíble de 355 Wh con celdas LG, situada detrás del tubo del sillín. Este sistema permite retirarla con facilidad para cargarla en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar sin necesidad de mover toda la bicicleta. Según los datos facilitados por Lidl, el tiempo de carga ronda las tres horas y media, una cifra que facilita tenerla lista para el siguiente desplazamiento en poco tiempo. Además, el cuadro de aluminio contribuye a mantener un peso contenido para una bicicleta eléctrica de estas características, situándose alrededor de los 24 kilogramos. Una bicicleta que se puede comprar ahora por 2.049,99 euros, un coste inferior al de modelos similares de otras marcas.

El creciente interés por la movilidad sostenible también ayuda a entender el éxito de esta promoción. Cada vez son más las personas que buscan reducir el uso del coche en trayectos cortos y optar por medios de transporte más económicos y respetuosos con el medio ambiente. Las bicicletas eléctricas han ganado protagonismo en los últimos años precisamente por ofrecer una solución cómoda para recorrer distancias urbanas sin realizar un esfuerzo excesivo.