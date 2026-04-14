Las claves del Barcelona para soñar con una remontada ‘imposible’

El Barcelona tiene claras cuáles son las claves para intentar llevar a cabo una remontada ‘imposible’ contra el Atlético de Madrid este miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Saltarán al césped del Metropolitano con un 0-2 en contra y sabiendo que lograr esta hazaña no es nada fácil. La magia de Lamine Yamal y una buena defensa son dos claves que pueden ser determinantes en el resultado final.

Es una remontada casi imposible la que tiene que llevar a cabo el Barcelona sobre el terreno de juego del Metropolitano. Los datos así lo dictaminan. Y es que los precedentes hablan de que solamente uno de 38 equipos ha logrado superar a doble partido una eliminatoria en la Liga de Campeones después de perder el partido de ida en casa por dos goles de diferencia. El último en lograrlo, y el único de los últimos 38 equipos, fue el Manchester United en 2019 después de remontarle al PSG en París con un gol de Marcus Rashford. El delantero inglés estará también en este partido en Madrid.

Así las cosas, el Barcelona sabe que la remontada es muy complicada. Casi imposible. Pero ahora lo que le toca a Hansi Flick y su plantilla es trabajar y buscar la manera para acercarse a esta hazaña. Y este es el curro que han realizado en los últimos días.

Las claves para la remontada del Barcelona

Las claves de esta «operación remontada» para el Barcelona comienzan por ser muy efectivos de cara a portería. Todo lo contrario a lo que ocurrió en la ida, donde el más efectivo fue el Atlético con dos goles en tres disparos a portería. El equipo de Flick necesita llegar mucho y eso ya lo hacen en cada partido. Simeone confesó hace semanas que el Barça es el mejor equipo atacando. Ahora tienen que buscar la manera de hacerlo efectivo.

Otra de las claves, más importante incluso, es dejar la portería a cero en el Metropolitano. Ya lo hicieron en la vuelta de las semifinales de Copa, lograron ese objetivo, pero levantar un 4-0 es otro cantar. Ahora deben repetir esa gran defensa y mejorar en ese apartado sin Cubarsí. Encajar contra el Atlético de Madrid complicaría la remontada. Joan García será un factor clave bajo palos.

La tercera de las claves para el Barcelona es que aparezca el mejor Lamine Yamal. Y no solamente un regateador nato, el equipo culé necesita que aparezca su mejor versión de cara a portería. Necesitan de su magia para que sea determinante. Un Lamine de diez podría acercar al Barça a la remontada.

Todo ello sumado a que el Barcelona juegue como un equipo, como acostumbra, y despliegue su mejor fútbol de la temporada. Tanto arriba en la presión como en el repliegue. También les tiene que dar el físico y en eso andan justos los culés. En el 3-0 ante el Atlético jugaron su mejor partido del curso y necesitan repetir de nuevo ese nivel. Eso es clave.