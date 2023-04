Clasificación de pilotos y de constructores en el Mundial de F1 tras el GP de Azerbaiyán 2023

Sergio Pérez podrá decir que en un mismo fin de semana ganó dos carreras. El mexicano se hizo con el primer puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán tras liderar prácticamente durante toda la carrera. Por tanto, el piloto del día y del fin de semana se lleva los ocho puntos del sprint y los 25 de la prueba del domingo. El de Red Bull adelantó a Charles Leclerc poco después de la salida y se mantuvo en cabeza hasta el final. Por su parte, el monegasco con este resultado se coloca justo por detrás de su compañero Carlos Sainz en la tabla.

No obstante, tuvo que resistir a un posible intento embestida de su compañero Max Verstappen, que fue contenido y reconoció que el ritmo de su compañero fue superior antes y después del coche de seguridad, algo que Red Bull premió para que se llevase la victoria en Bakú. Aún así, el holandés continúa una semana más ocupando el liderato del Mundial pero el mexicano le tiene tan sólo a seis puntos. Por su parte, Fernando Alonso rozó el podio y logró un gran cuarto puesto que le sirve para mantenerse tercero en la clasificación.

Six points separate Max and Checo after Baku 👀#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/MugPSKZhj5

— Formula 1 (@F1) April 30, 2023