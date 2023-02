El City gastó más de 700 millones una vez cerrada su investigación por ‘fair play’

El Manchester City esta inmerso en una investigación de la Premier League por presuntas irregularidades económicas desde la temporada 2009/2010 hasta la 2017/2018. Presuntamente por el hecho de que el club citizen habría evitado proporcionar «de buena fe» la información de las cuentas con una visión «veraz y justa». Así lo comunicó la competición este lunes y el conjunto inglés respondió con un comunicado declarándose sorprendidos y dispuestos a colaborar. No obstante, desde el momento en el que dejó de contar dicha investigación, el equipo de Pep Guardiola ha gasto más de 700 millones de euros, siendo el tercero de Inglaterra y no el quinto como él mismo dijo recientemente.

A raíz del excesivo gasto que llevó a cabo el Chelsea durante este mercado de invierno, el técnico español se defendió de no estar entre los equipos con más gasto del país: «Somos el quinto equipo con gasto neto, en los últimos cinco años. Cuando empezamos a ganar títulos. Así que esta es la realidad». Pero la realidad es que Guardiola no fue transparente o mejor dicho no dijo la verdad sobre este asunto.

En los últimos años, concretamente en los cinco últimos, fecha en la que hace alusión el técnico, el Manchester City se encuentra en el tercer puesto en cuanto a gasto de fichajes. El primero es sin duda el Chelsea, con una inversión que supera los mil millones de euros. En segundo lugar, aparece el otro equipo de Mánchester. Los de Old Trafford han gastado desde la temporada 2017/2018 un total de 789 millones de euros, mientras que el City es tercero habiendo gastado 701 millones de euros.

Y es que, en vez de tomar la decisión de ser más comedidos en gasto de fichajes a raíz de esta investigación, fue al contrario. El Manchester City, acusado por incumplir el ‘fair play’ financiero ha ido aumentando la inversión en fichajes. En la primera temporada en la que ya no contaba dicha investigación, en la 2018/2019, los de Pep Guardiola gastaron 79 millones de euros, pero fue a partir del siguiente año cuando la inversión fue in crescendo, empleando 160 millones de euros, así como 174 en la siguiente, 158 en la 2021/2022 y 150 en esta última temporada.

Expuesto a sanciones

Mientras la investigación continúa su curso y a la espera de si finalmente el Manchester City es declarado culpable ya se han hecho eco desde Inglaterra las posibles sanciones que le podrían caer al conjunto de Pep Guardiola. Deducción de puntos en el torneo doméstico e incluso, la expulsión de la Premier League.

No obstante, las sanciones podrían ser de otro tipo, como un castigo o compensación económica, limitar el gasto que pueden efectuar, la prohibición de poder hacer transferencias en un determinado periodo de tiempo, suspensión de un número de partidos o la repetición de alguno de estos e incluso arrebatar los títulos que han logrado durante el intervalo de tiempo que duró la investigación.