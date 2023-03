El City blinda a Julian Álvarez hasta 2028

El Manchester City ha hecho oficial este jueves la renovación de Julian Álvarez hasta junio de 2028, blindando así a una de sus jóvenes estrellas. El delantero argentino, que cuajó un gran Mundial saliendo campeón con Argentina, continuará siendo citizen otros cinco años más.

«Su evolución hasta ahora ha sido muy buena, estamos totalmente centrados en desarrollar su juego y convertirlo en uno de los mejores delanteros del fútbol mundial», afirmaba Txiki Begiristain sobre uno de los delanteros jóvenes más prometedores en el panorama futbolístico.

Comunicado del Manchester City

Julián Álvarez ha firmado un nuevo contrato con el Manchester City. El delantero argentino, fundamental en la conquista del Mundial 2022 por parte de la Albiceleste, amplía su vinculación con el City por una temporada, por lo que permanecerá en el Etihad Stadium hasta el verano de 2028.

Julián llegó a Manchester el pasado mes de julio procedente de River Plate con la reputación de ser un consumado goleador. Marcó 54 goles y repartió 31 asistencias en sus 122 partidos con River, entre ellos uno en la victoria 4-0 ante Racing con la que el club cerró el título argentino de 2021.

Ampliamente considerado uno de los grandes talentos jóvenes de Sudamérica, el argentino ha protagonizado un gran estreno en el fútbol inglés, con diez goles en sus primeros 33 partidos además de ayudar a Argentina a ganar en Qatar la tercera Copa del Mundo, la primera des 1986.

Julián asegura que no podría estar más feliz tras renovar con el City y considera que tiene mucho por mejorar en todo el tiempo que tiene por delante. “Es un momento de orgullo para mí y para mi familia. Que un Club como el City ponga su fe en mí es algo increíble. Estoy muy contento de mi primera temporada aquí, pero puedo dar mucho más. Sé que puedo ser mejor y el City me ofrece todo lo necesario para alcanzar mi máximo potencial”, afirmaba el argentino.

“Quiero darle las gracias a mi entrenador, al cuerpo técnico y a todos los que trabajan puertas adentro por todo lo que hicieron por mi desde que llegué el pasado verano. No puedo pedir más. Es un Club que cuidad de sus jugadores y me he sentido apoyado todo este tiempo. Ahora estoy centrado en mejorar y ayudar al equipo a ganar torneos”, continuaba el delantero del Manchester City.