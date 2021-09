Cristiano Ronaldo ha vuelto a casa y este sábado volverá a vestir la camiseta del Manchester United 12 años después de su marcha. Sin embargo, los aficionados no podrán ver desde su casa el redebut del luso en la televisión británica por el apagón. Esta medida obliga a las cadenas británicas a no emitir ningún partido de fútbol, local o extranjero, entre las 14:45 y las 17:15 horas del sábado.

Los de Solskjaer reciben al Newcastle en Old Trafford a las 16 horas, por lo que el redebut de Cristiano no se podrá emitir al estar dentro de dicha franja horaria. Todo comenzó en la década de los 60 cuando Bob Lord, dueño del Burnley durante 26 años, convenció al resto de clubes de la entonces Primera División inglesa para no se retransmitieran partidos en televisión durante esas horas, con la intención de que los aficionados acudieran a los estadios humildes y no se quedaran en casa viendo el fútbol.

Esta regla, que continúa vigente actualmente, es lo que impedirá que se pueda ver el regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford en Reino Unido. Salvo sorpresa, el astro portugués vivirá este sábado su segundo debut con la camiseta del Manchester United. El hijo pródigo ha vuelto a casa 12 años después de marcharse al Real Madrid en 2009. Esta medida cuenta con el apoyo de la UEFA, que permite que no se emita ningún partido durante dos horas y media con la intención de estimular el fútbol humilde.

Sin excepciones por Cristiano

No obstante, esta circunstancia se aplica únicamente en el Reino Unido. Es decir, el resto de países que cuenten con los derechos de la Premier podrán emitir en directo por televisión el redebut de Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Lo cierto es que desde que se instauró este apagón sólo se ha suspendido una vez. Fue durante la pandemia por el Covid-19 ya que los equipos se vieron obligados a jugar a puerta cerrada. Al no poder acudir los seguidores a los estadios, tanto la Federación Inglesa como la Premier decidieron levantar el veto para que todos los aficionados pudieran ver a su equipo desde casa.

Lo cierto es que ni siquiera el gran impacto mediático que ha causado la vuelta de Cristiano Ronaldo a Old Trafford ha sido suficiente para hacer una excepción. Sky Sports y BT Sport, las cadenas con derechos, tuvieron la oportunidad de hacer el partido visible pero han mantenido la norma y el partido sólo lo podrán ver en Reino Unido aquellos que vayan al estadio.