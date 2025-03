Catalunya Radio cancela el programa contra el que cargó Ter Stegen negando la infidelidad de su pareja

Catalunya Radio ha cancelado el programa en el que se informó que la separación de Ter Stegen, portero del Barcelona, con su hasta entonces pareja Daniela se debió a una infidelidad de ella. El guardameta alemán, cabreado por esta noticia, mandó un comunicado en el que además de negar esa información, cargó contra esta cadena de radio, la pública en Cataluña, y un día después Catalunya Radio decide cancelar la emisión del programa de este martes.

En concreto, la radio catalana no ha emitido Que no surti d’aquí, el programa presentado por Roger Carandell, Juliana Canet y Marta Montaner en el que se informó que la separación entre Ter Stegen y Daniela se debía a una infidelidad de ella. Montaner, en otro espacio de Catalunya Radio, pidió perdón a Ter Stegen y su familia: «Estamos tocados porque hemos hecho daño, hemos causado dolor y básicamente esto es lo que nos hace estar tristes. No queremos que esto se repita. Es una cosa que hemos aprendido y desde el minuto uno lo aplicaremos».

Por su parte, Juliana Canet, también integrante del programa, explicó que «no nos esperábamos que esta noticia escalara de esta forma». «Más allá de si es verdad o no, y en el periodismo es evidente que lo tienes que contrastar todo, quizá no hemos contrastado tanto como hacía falta. Aceptamos que quizá no hemos trabajado suficientemente bien», añadieron.

Lo que hace Catalunya Radio tras la polémica es suspender la emisión del programa este martes, ya que desde la dirección han decidido que el día siguiente a la polémica no se haga el programa. «Hemos hablado con la dirección de Catalunya Radio, hemos pedido que nos dé unas horas, hoy no habrá programa, y necesitamos unas cuantas horas para valorar todo lo que ha sucedido y ver cómo lo mejoramos», han explicado.

El cabreo de Ter Stegen con ‘Catalunya Radio’

El motivo de esta decisión de la radio pública catalana viene después del durísimo comunicado de Ter Stegen, que estalló contra los medios públicos catalanes «liderados» por el Gobierno de Salvador Illa por difundir «noticias falsas» de su divorcio con su ex esposa Daniela. El portero del Barcelona cargó contra estos medios, que en realidad se refería a este programa de Catalunya Radio, y llamó «mentirosos» a estos presentadores: «No ha habido ninguna infidelidad por parte de Daniela. No hay terceras personas involucradas. Esto es un hecho».

«Como se ha comunicado, Daniela y yo hemos decidido tomar caminos separados en buenas circunstancias, manteniendo una comunicación basada en la confianza. Es completamente inaceptable que los medios públicos liderados por el gobierno difundan esto, acusando falsamente a Daniela y atacándola personalmente. El daño es irreparable», explicó Ter Stegen en su comunicado.