Casillas reclama una indemnización millonaria al Oporto por incapacidad

Iker Casillas reclama una indemnización millonaria al Oporto y una aseguradora por el infarto de corazón que sufrió el año 2019 durante un entrenamiento con el equipo portugués y que le obligó a retirarse del fútbol. El ex portero del Real Madrid y la selección española afirmó ante un tribunal que sigue sufriendo las secuelas de este suceso y por ello exige un pago de 3,7 millones de euros.

Casillas declaró el pasado lunes en el juicio de la demanda que interpuso contra el Oporto y una aseguradora, a las que les reclama 3,7 millones de euros por el infarto que sufrió en 2019 durante un entrenamiento y que le obligó a retirarse del fútbol. El ex portero alegó que sigue sufriendo secuelas y por ello reclama una indemnización millonaria a las partes.

«Voy al gimnasio, juego al pádel, pero no puedo correr; solo consigo unos 20 o 50 metros. No puedo más», habría dicho durante su intervención un Iker Casillas que reclamaría este dinero en concepto de incapacidad. «Creo que pasaron siete meses hasta que recordé lo que era. Yo era un deportista», dijo el ex del Real Madrid y la selección española durante su intervención, según apuntan medios de Portugal.

Casillas pide 3,7 millones al Oporto

Casillas exige un pago de 3,7 millones de euros al Oporto y una aseguradora por el infarto que sufrió en 2019, que le obligó a retirarse del fútbol y que le ha dejado secuelas. Por su parte, tanto el club portugués como la aseguradora Fidelidades afirman que no existe relación entre el infarto y el esfuerzo físico realizado por el jugador durante el entrenamiento.

Además, según informa el diario luso Público, Fidelidades habría pagado 1,5 millones por el accidente laboral sufrido durante este entrenamiento en cuestión y el Oporto también sostuvo ante la justicia que pagó el salario del jugador durante el tiempo que estuvo de baja antes de que finalizara su contrato.

Casillas llegó al Oporto en julio de 2015 y el 1 de mayo de 2019 sufrió un infarto durante un entrenamiento y un año más tarde anunció su retirada a los 39 años. Con el paso del tiempo contó cómo vivió los momentos en los que temió por su vida. «Recuerdo caerme al suelo, estar buscando que me entrase esa vía de oxígeno que no llegaba… Hasta que llega el doctor y te dice que estás sufriendo un infarto», dijo en una entrevista realizada en su día en el canal de YouTube de Idoven.

«Estás haciendo deporte, llevas una vida sana, te sientes bien, fuerte… así que te sorprende que aquel dolor que tenía en el pecho, que era un dolor bastante agudo, yo me retorcía», dijo sobre el infarto que sufrió aquel 1 de mayo de 2019 que le obligó a retirarse del fútbol y por el que ahora reclama 3,7 millones de euros en concepto de indemnización por las secuelas que le ha dejado.