Iker Casillas sigue mostrándose muy activo en sus redes sociales. Un año después de su separación de Sara Carbonero, el ex portero del Real Madrid y de la Selección ha sorprendido a todos con su última foto, pues aparece realizando un exigente entrenamiento de fuerza, algo a lo que no acostumbra. El meta reconoce que el físico nunca ha sido su fuerte y que su genética no es de «cuerpo musculado», pero a base de esfuerzo se pueden conseguir grandes resultados.

«Compartir hasta la saciedad! Sim miedos! No tengo el cuerpo más musculado pero eso no me ha importado jamás. Me importa que quiero cuidarlo! Y vamos a ello! A por ese reto!», escribió Casillas junto a la fotografía, en la que aparece enseñando más que nunca, sin camiseta y presumiendo de músculas mientra levanta dos mancuernas de 10 kilos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)



El post acumula más de 150.000 likes en apenas unas horas y también comentarios de todo tipo. La mayoría de ellos son bromas de amigos y ex compañeros de Iker Casillas, pues saben que precisamente el gimnasio no era algo que le gustaba cuando era futbolista profesional. Pero los tiempos cambian, y si no que se lo digan al de Móstoles….

«Estás a camino de la gran forma, vamos», le respondió Luis Figo. También contestó a su publicación Míchel González: «Pero chico que te vas a hacer daño…». Un compañero de demarcación como Codina también bromeó con Casillas: «Hasta esa foto, no habías tocado una mancuerna en tu vida, Hulio…». Otro futbolista con el que compartió vestuario, en su caso en Oporto, fue Alberto Bueno: «No me hagas reír». Todos ellos se refieren al hecho de que presuma de entrenamiento de fuerza, pero a Casillas no le importan los comentarios a tenor de su mensaje y ha impresionado a muchos con su físico.