La futbolista brasileña Giovana Queiroz, que actualmente juega cedida en el Levante Unión Deportiva, ha denunciado las «conductas abusivas» que sufrió en el FC Barcelona durante su estancia en el club azulgrana la pasada temporada. En una carta dirigida a Joan Laporta que ha hecho pública en sus redes sociales, ha lamentado la «cultura del acoso y la violencia machista» que, según dice, tuvo que sufrir siendo todavía una menor de edad.

«Primero recibí indicaciones de que jugar con la selección brasileña no sería lo mejor para mi futuro dentro del club. A pesar del desagradable y persistente acoso, no le di mucha importancia y atención al asunto. Con el tiempo, las embestidas comenzaron a realizarse a través de otros mecanismos de presión dentro y fuera del club. Me estaban acorralando de una manera abusiva para que renunciar a defender a la selección brasileña», expone Queiroz, que el próximo verano debería volver al Barcelona una vez finalizada su cesión.

Entre la lista de acusaciones de la jugadora, se incluye «un confinamiento ilegal por parte de los servicios médicos del club» al que supuestamente fue sometida en febrero de 2021 debido a un contacto estrecho con un positivo por Covid. «Me encerraron ilegalmente y no pude salir de casa. Estaba devastada. Esa arbitrariedad supuso también no viajar con el equipo a la final de la Copa de la Reina», recuerda.

Tras aquel episodio, se integró a la selección brasileña y los problemas aumentaron tras su retorno al club culé. «Me llamaron a una reunión con el director del club en la que fui acusada de haber cometido una grave indisciplina y que, por ello, sería apartada del equipo y sufriría graves consecuencias. Me quedó completamente en shock (…) Entré en pánico. Temí por mi futuro (…) Volví a casa completamente destrozada. Lloré muchas veces. Sentí un enorme vacío. No tenía fuerza para luchar por mis derechos», describe, sin dar nombres.

Abusos «intensos y destructivos»

A raíz de este incidente, la vida de Queiroz «cambió para siempre». «Estuve completamente expuesta a situaciones humillantes y vergonzosas durante meses dentro del club. Estaba claro que él buscaba destruir mi reputación, minar mi autoestima, degradar mis condiciones laborales e infravalorar mis condiciones psicológicas (…) Con el paso del tiempo, el abuso y la violencia psicológica se hicieron más intensos y destructivos», asegura, aclarando que «el FC Barcelona no es responsable directo de las conductas abusivas denunciadas».

«Mi vida profesional y personal fue profundamente afectada por estas experiencias profundamente degradantes y negativas. Es posible que los recuerdos, el trauma y sus efectos duren muchos años», lamenta. Por todo ello, la futbolista brasileña confía en que el club presidido por Laporta «cumpla con su papel institucional y actúe de manera consecuente y transparente, investigando y denunciando los posibles delitos a las autoridades pertinentes».