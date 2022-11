Carrera al sprint de F1 en directo online | Parrilla de salida del GP de Brasil de Fórmula 1 gratis en vivo

El Gran Premio de Interlagos de Fórmula 1 disputado en Brasil recoge la penúltima cita del campeonato antes de poner el cierre a una temporada donde quedó visto para sentencia hace varias carreras después de que Max Verstappen fuera campeón del mundo por segundo año consecutivo. Este Gran Premio se caracteriza por ser uno de los tres que se disputará una carrera al sprint. En la jornada del viernes, Kevin Magnussen dio la sorpresa tras conseguir la ‘pole’ con su Haas en una clasificación que estuvo marcada por la lluvia. Por parte de los españoles, Carlos Sainz saldrá con su Ferrari en quinta posición, mientras que Fernando Alonso lo intentará desde la séptima posición.

Ahora sí que sí, la cuenta atrás ya ha dado comienzo y los pilotos ya se encuentran dentro de sus monoplazas para dar la vuelta de formación. La expectación es máxima y el espectáculo está garantizado para la que es la tercera y última carrera al ‘sprint’ de la temporada.

Ya no queda nada para que se ponga el semáforo en verde en esta novedosa carrera al ‘sprint’. ¡Prepárense porque se vienen emociones fuertes!

Kevin Magnussen saldrá en primera posición. Por detrás Verstappen y Russell. Por parte de los españoles, Sainz saldrá quinto y Alonso séptimo.

