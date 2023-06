Carmen Electra, del «sexo por todos lados» con Dennis Rodman desnudarse en Onlyfans con 51 años

Dennis Rodman y Carmen Electra protagonizaron uno de los romances más ardientes y rocambolescos de los 90 en el mundo del deporte. Tara Leigh Patric –su nombre real– fue el mito erótico de muchos durante décadas y se hizo muy famosa como actriz por su papel en Los vigilantes de la playa pero antes ya había saltado a la fama tras su aparición en la prestigiosa revista Playboy. Ahora, a sus 51 años, se ha convertido en una auténtica estrella de Onlyfans.

La estadounidense publica a cambio de dinero fotos y vídeos sin censura, contenido explícito con el que sigue arrasando a pesar de su edad. Carmen Electra mantiene una figura envidiable y no tiene ningún reparo a la hora de enseñar su cuerpo en la conocida plataforma, a la que también han recurrido muchísimas deportistas para hacer caja.

Hace unos meses, Carmen Electra concedió una entrevista en la que habló con toda sinceridad de su relación con Dennis Rodman, dando titulares que dieron la vuelta al mundo: «Un día que el equipo le había el día libre, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mi. Me vendó los ojos y me subió a su moto y cuando me quitó la venda estábamos en el centro de entremiento de los Bulls».

«Fue una locura. Éramos como dos niños en una tienda de caramelos. Tuvimos sexo en todo el maldito lugar. En la sala de recuperación, en la sala de las pesas, en la cancha… Siempre había esos momentos en los que todo el mundo se preguntaba: ‘¿Dónde está Dennis?’. Los otros miembros del equipo se preocupaban cuando él se escapaba y no podían encontrarlo. Había veces que todos recorríamos los bares intentando encontrarle. Él simplemente huía de todos. No había nada que hacer», añadía.