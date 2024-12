Carlos Sainz: «Lo voy a dar todo por ganar en mi última carrera con Ferrari»

Carlos Sainz tiene un objetivo y dejó claro cuál es nada más bajarse de su monoplaza tras marcar el tercer mejor tiempo de la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi: ganar la carrera en su último día como piloto de Ferrari. El español fue la única alternativa real al dominio de McLaren, que metió a sus dos integrantes en la primera línea de la parrilla del domingo (14:00 horas) con Lando Norris primero y Oscar Piastri segundo.

El madrileño inició describiendo cómo vio posible la pole, pero como se esfumó al ser superado por el brutal ritmo de los McLaren: «Hemos progresado bien durante el fin de semana y McLaren ha demostrado que está delante de todo el mundo. Parecía que nos estábamos acercando, pero en Q3 cuando han ido a fondo seguían teniendo ventaja sobre nosotros. Lo daré todo para ganar la carrera y ver si tenemos una oportunidad».

Al ser preguntado por su ambición de cara a la última prueba en el Mundial de Fórmula 1 con el equipo de Maranello, Sainz dejó claro que no es otra que ganar: «Lo voy a dar todo. Hoy he empujado como no lo he hecho jamás. Quería la pole y una buena de oportunidad mañana en mi última batalla. He tirado a fondo y mañana no tenemos nada que perder, así que iré a por todo».

«Para ser sincero no ha sido un fin de semana demasiado emotivo. El nivel de concentración es muy alto porque hay muchísimo en juego. No he tenido ni tiempo de pensar en ello. Mañana me vendrá tarde o temprano. Quiero pilotar bien y disfrutar», concluyó Sainz, negando que esté más pendiente de todo lo que envuelve a su despedida que a su rendimiento sobre el circuito de Yas Marina.

«El objetivo es intentar ganar mañana. Va a estar complicado. No estaba fácil la clasificación porque ha sido muy apretado todo. Hay que centrarse en hacer una buena salida y a ver si podemos lograr la victoria. El título sería un milagro. Ahora se ha complicado todo muchísimo más, pero no nos vamos a rendir. Hay que correr las carreras y luego ver lo que pasa», avanzó.

«He hecho muy buenas vueltas, a dos décimas de un McLaren que estaba cuatro por delante. La vuelta de Lando no ha sido perfecta, la mía seguramente tampoco. Sólo nos queda que de repente nuestro coche mañana sea mejor en ritmo de carrera y degradación. Mañana hay que esperar a ver que pasa cuando la degradación empiece a hacer mella. Todo nos indica que McLaren está por delante», insistió.

La lucha de Sainz

«Estoy contento, orgulloso. Era importante acabar arriba en Ferrari en un fin de semana especial para mí. Vamos a dar todo por el equipo. Hasta que no baja la bandera de cuadros no se sabe. Mi padre lo ha sufrido en el pasado. Hay que seguir concentrados, hacer lo máximo y ver qué pasa», finalizó. La distancia es de 21 puntos, por lo que no va a ser nada fácil para Sainz y Ferrari.