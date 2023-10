Carlos Sainz: «Hemos hecho todo perfecto»

Carlos Sainz compareció después de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto de Ferrari hizo una buena gestión de sus neumáticos y firmó un buen resultado (4º) con el que conservó la posición desde la que salía. De esta forma, tiene a tiro a Fernando Alonso en la clasificación de pilotos. Sólamente 15 puntos separan a los dos españoles, que lucharán por la cuarta plaza en las cuatro carreras que restan de Mundial.

Cuando le preguntaron por su resultado, Sainz confirmó el acierto de Ferrari con la estrategia en la carrera. «Sí. Hoy hemos sacado todo el provecho de la carrera, muy sólida y con muy buen ritmo. Nos hemos quedado a las puertas del podio, hemos hecho todo perfecto», afirmó en el Circuito de las Américas.

«Ha habido un par de vueltas que le he quitado un segundo a Norris, que me lo llegas a decir ayer y no me lo creo», concluyó Sainz. Lo que Ferrari te quita te lo da. Eso le ha sucedido al piloto español en un fin de semana en el que la decisión de su equipo en el sprint arruinó su carrera, puesto que le convirtió en el único que salía con neumáticos blandos y se resintió durante toda la prueba, llevándose finalmente sólo tres puntos el sábado. En cambio, en la carrera del domingo sí que acertaron y la estrategia a dos paradas le otorgó mucho más ritmo sobre el resto de competidores que fueron a una parada.

Sin que sirva de precedente, Ferrari acertó con el español y no con su compañero Charles Leclerc. El monegasco volvió a quedar por detrás de Sainz y reconoció la mala decisión de su equipo al decantarse por realizar una sóla parada. «Hicimos nuestros números y una o dos paradas estaban muy cerca, pero evidentemente no lo han estado», dijo en los micrófonos de DAZN.