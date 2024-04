Carlos Sainz avisa a sus pretendientes: «Es el momento de resolver mi futuro»

Después de copar todas las portadas con su victoria en el Gran Premio de Australia hace dos semanas, Carlos Sainz aterrizó en el circuito de Suzuka (Japón) con la tranquilidad que le caracteriza y con la mente puesta en lo que viene, en el futuro. Un futuro al que él mismo ha querido hacer referencia, pues es el piloto de moda en la Fórmula 1, pero sin todavía equipo a partir de 2025. Por ello, el madrileño ha querido mandar un mensaje a todas las escuderías que están detrás de él: «Es el momento de resolver mi futuro».

«Es importante pasar página rápidamente, tanto en lo bueno como en lo malo», comenzó Carlos Sainz en la rueda de prensa de la FIA en el circuito de Suzuka. «Obviamente, cuando vienes de un buen resultado es más difícil porque te gusta disfrutar de ese momento. Creo que va a ser un circuito complicado para nosotros en comparación con Red Bull, el año pasado ya lo fue, estábamos a ocho décimas hace sólo cinco meses», comentó el piloto de Ferrari poniendo de esta manera los pies en la tierra a los que confían en una segunda victoria consecutiva, pues Max Verstappen irá más fuerte que nunca después de quedarse a cero en Australia.

Pero el tema del momento y el que más comienza a inquietar en el ‘paddock’ de la Fórmula 1 es el futuro de Carlos Sainz y dónde correrá el año que viene: «Estoy hablando con unos cuantos equipos. Es lo que debes hacer cuando no tienes un contrato para el año siguiente todavía. Estamos hablando, básicamente, con todo el mundo, pero tendremos que entrar más en detalle y ver qué opciones son más realistas y las mejores para mí y mi futuro. Ahora mismo, no tengo nada que contar, pero lo que sí puedo decir es que es el momento de acelerar un poco el ritmo y poder solventarlo todo pronto».

Por otro lado, el madrileño reconoce no tener miedo en compartir garaje con cualquier piloto: «No tengo miedo, no tengo problema en correr al lado de nadie. Ya he tenido muchos compañeros en la Fórmula 1, también a Max Verstappen, Leclerc o Norris…»

Si la victoria en Australia ya fue una gesta por lograr colarse en la dinastía de Red Bull y Max Verstappen, a eso se le añadió el hecho de haber sido operado de apendicitis dos semanas antes: «Este fin de semana estaré al 100% dentro del coche, fuera del coche no levanto mucho peso, pero he vuelto a la bici, he vuelto al gimnasio, sólo hago máquinas, no levanto peso libre , pero sí, casi prácticamente sí. Hay momentos en la vida de un piloto, carreras, momentos que te marcan, momentos que te marcan para el futuro».

Carlos Sainz habla de su victoria

La victoria en Australia, Sainz reconoce haber sido un punto de inflexión: «Ha sido quizás el momento más bonito y más importante de mi carrera, por todo lo que pasó la semana anterior, por todo lo que había pasado dos meses antes, y llegar a Australia y ganar, es algo que nunca olvidaré. Mira que raro sería que al salir por la puerta de mi casa, besara a mi madre antes de irme a Australia, aún sin poder caminar perfectamente, le dije, imagínate que voy y gano».

«Y gané. Nos reímos el otro día hablando por teléfono, porque ni siquiera recordaba que había dudado en decirle, ‘imagínate que gano’, si ni siquiera sabía si iba a correr», añade el piloto desvelando la bonita conversación que mantuvo con su padre.

Para terminar, quiso volver a poner los pies en el suelo y hacer despertar a los tifosi de Ferrari sobre ganar el campeonato: «Bueno, creo que de momento es mucho pedir. Creo que de momento no me gusta hablar de eso. La filosofía de la Fórmula 1 es simplemente mirar la última carrera: si miras la última carrera, sí, si miras las tres primeras carreras, no. ¿Por qué? Porque en los dos primeros nos sacaron 20 segundos, lo que significa una parada en boxes, y eso es la Fórmula 1.

«Por lo tanto, habrá circuitos donde nos sacaran una parada en boxes, tal vez Japón sea uno de ellos, y habrá circuitos donde podamos luchar por la victoria, pero si queremos luchar por el campeonato del mundo, no puede haber circuitos donde nos metan 20 segundos en una carrera», zanjó Sainz.