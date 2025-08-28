Carlos Alcaraz – Bellucci online en directo | Resultado, cómo va y dónde ver el partido del US Open 2025

Segunda puesta en escena para Carlitos. Alcaraz se medirá a Bellucci en segunda ronda. Lo hará no antes de la 01:00 horas españolas. No se esperan retrasos, pues el partido del murciano es el inaugural del turno de tarde en Nueva York. Se espera que Bellucci sea un rival ante el que Alcaraz pueda sacar más conclusiones que en su debut, donde afrontó un encuentro marcado por los saques.

El cañón de Opelka resultó hundido precisamente por los cañonazos que Alcaraz le lanzó desde el otro lado de la pista. Lo que son las cosas, cazador cazado. Darle de su propia medicina, esa era la hoja de ruta del murciano desde que ganó el sorteo y decidió restar en lugar de sacar. ‘Venga, no tengo miedo’, pareció decirle Carlitos al estadounidense con la decisión. Y lo que parecía ser un campo de minas terminó siendo un paseo militar (6-4, 7-5, 6-4) del sargento Alcaraz que estrenó rapado miliciano para la ocasión.

«De este día es muy difícil coger un buen feedback de cara a lo que tengo que mejorar. Hemos intentado estar lo más concentrados posible, en el resto y en el saque, que pienso que hoy han sido las mejores armas y la clave. Vamos a intentar seguir poniendo horas en pista e ir cogiendo una buena sensación, pero la verdad es que de hoy saco poco en claro sobre lo que tengo que mejorar», explicó el murciano tras su victoria.

El partido entre Alcaraz y Bellucci será su primer enfrentamiento en profesionales, pero no la primera vez que jueguen entre ellos: Alcaraz derrotó a Bellucci en el M15 de Manacor 2020 (antiguo torneo Futures de la ITF), torneo para jóvenes promesas que se celebró en la Rafa Nadal Academy donde el español se llevaría el título.