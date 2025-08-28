Carlos Alcaraz – Bellucci online en directo | Resultado, cómo va y dónde ver el partido del US Open 2025
Sigue en directo el partido de Alcaraz de segunda ronda en el US Open
Segunda puesta en escena para Carlitos. Alcaraz se medirá a Bellucci en segunda ronda. Lo hará no antes de la 01:00 horas españolas. No se esperan retrasos, pues el partido del murciano es el inaugural del turno de tarde en Nueva York. Se espera que Bellucci sea un rival ante el que Alcaraz pueda sacar más conclusiones que en su debut, donde afrontó un encuentro marcado por los saques.
El cañón de Opelka resultó hundido precisamente por los cañonazos que Alcaraz le lanzó desde el otro lado de la pista. Lo que son las cosas, cazador cazado. Darle de su propia medicina, esa era la hoja de ruta del murciano desde que ganó el sorteo y decidió restar en lugar de sacar. ‘Venga, no tengo miedo’, pareció decirle Carlitos al estadounidense con la decisión. Y lo que parecía ser un campo de minas terminó siendo un paseo militar (6-4, 7-5, 6-4) del sargento Alcaraz que estrenó rapado miliciano para la ocasión.
«De este día es muy difícil coger un buen feedback de cara a lo que tengo que mejorar. Hemos intentado estar lo más concentrados posible, en el resto y en el saque, que pienso que hoy han sido las mejores armas y la clave. Vamos a intentar seguir poniendo horas en pista e ir cogiendo una buena sensación, pero la verdad es que de hoy saco poco en claro sobre lo que tengo que mejorar», explicó el murciano tras su victoria.
El partido entre Alcaraz y Bellucci será su primer enfrentamiento en profesionales, pero no la primera vez que jueguen entre ellos: Alcaraz derrotó a Bellucci en el M15 de Manacor 2020 (antiguo torneo Futures de la ITF), torneo para jóvenes promesas que se celebró en la Rafa Nadal Academy donde el español se llevaría el título.
(6-1, 6-0, 4-3)
¡Break de Alcaraz para encarrilar el partido!
Sube una marcha el murciano ahora, en el momento clave del set, y consigue quebrar a Bellucci que parece bajar los brazos. Su golpeo se marchó muy fuera de la pista. Sacará Alcaraz para dejar el partido visto para sentencia.
(6-1, 6-0, 3-3)
Alcaraz no se deja ir
Resulta difícil no dejarse ir cuando todo sale a favor. Lo está evitando el murciano que sigue manteniendo su servicio. Volvió a adjudicárselo después de un gran saque al que Bellucci apenas pudo responder.
(6-1, 6-0, 3-2)
Bellucci resiste
Los mejores momentos del italiano están pasando ahora. Retiene su servicio y por ende la iniciativa en el tercer set. Alcaraz sigue serio y sin dejar a su rival que crezca. Sacará ahora para mantener la igualdad.
(6-1, 6-0, 2-2)
Alcaraz no cede
Muy cómodo el murciano que no da opción alguna a la rebelión de Bellucci, que grita al cielo de Nueva York para liberar su frustración. No encuentra soluciones el italiano.
(6-1, 6-0, 2-1)
Bellucci mantiene el tipo
Cierra el italiano su segundo juego. El tercero ya es el set en el que más juegos ha ganado. Mantiene su servicio abrazado al saque. Lo cierra con un ace que poco a poco le está haciendo crecer, al menos, en confianza.
(6-1, 6-0, 1-1)
Alcaraz no baja el ritmo
Sigue el murciano buscando velocidad con sus golpeos y llevando a Bellucci a jugar al límite, uno al que no está acostumbrado y por eso falla en más de una ocasión. Sigue el italiano sin ser capaz de agrietar algo al español.
(6-1, 6-0, 0-1)
Bellucci se apunta su servicio
Noticia. Rompe el italiano el parcial de 7-0 en los últimos juegos de Carlitos. Busca ganar algo de ánimo para afrontar el tercer set, que puede ser el último.
(6-1, 6-0)
¡Set en blanco para Alcaraz!
Qué nivel del murciano. Bellucci hace tiempo que ha dimitido. No por apatía, sino porque está siendo superado en todos los aspectos. Apenas llegamos a la primera hora de partido y esto está visto para sentencia.
(6-1, 5-0)
Bellucci no puede con Alcaraz
El murciano está fundiendo al italiano. Esta imprimiendo un ritmo de bola al que no le da a Bellucci. Lo está dando todo, no se está guardando nada, pero no le alcanza para debatir en el desarrollo de los puntos.
(6-1, 4-0)
El segundo set también va camino del rosco
La superioridad de Alcaraz es tan evidente que los golpeos de Bellucci son ya de desesperación. Está totalmente engullido por el murciano. Sólo se mantiene vivo en los juegos por fallos de Carlitos.
(6-1, 3-0)
¡Otro break de Alcaraz!
No puede Bellucci, está siendo superado en todos los aspectos. Tanto como cuando intenta jugar de fondo como cuando decide subir a la red. Salvó el italiano dos putos de break, el segundo por una caña del murciano, pero a la cuarta se quebró. Su dejada tocó red y el murciano logró su segundo break en el segundo set.
(6-1, 2-0)
Consolida Alcaraz el break
Nivel altísimo del murciano. No cerró esta vez con un ace, como hizo en sus dos anteriores juegos al saque, pero casi porque su servicio fue tan potente que Bellucci resto fuera. Consolida Carlitos la rotura anterior.
(6-1, 1-0)
Alcaraz somete a Bellucci, otro break
Qué juego ha ganado Carlitos. Con golpeos largos, otros cortos, a un lado a otro… Está sometiendo a Bellucci, y no será porque el italiano no lo intenta. Imponente derecha con la que ha cerrado el break. Inicia la segunda manga quebrando a su rival.
(6-1)
¡Primer set para Alcaraz!
No falla el murciano en la primera bola de set que ha tenido. Ha tenido de todo este juego. Dejadas, golpes ganadores, rectificaciones de golpeo en última instancia… Bellucci diluye.
(5-1)
Bellucci evita el rosco
Primer punto para el italiano tras un resto defectuoso y un revés en la red de Alcaraz. Le devuelve la grada una ovación para que se venga a arriba y no sea esto un monólogo del murciano.
(5-0)
El set va camino de rosco
A placer Alcaraz. Se está jugando a lo que quiere y cuando quiere. Bien desde el fondo de la pista e imponente en la red. No está dando opción alguna a Bellucci. Cierra el juego con otro ace, del mismo modo que su anterior juego al servicio. Sigue Bellucci sin inaugurar su marcador, no le deja Alcaraz.
(4-0)
Alcaraz sigue a lo suyo
Qué manera de empujar de Alcaraz. Cada golpeo hace retroceder medio metro a Bellucci. Salvó el italiano tres volas de break, pero no pudo hacerlo con la cuarta. Su derecha se fue ancha y el murciano amplía su ventaja. Llevaba varios puntos Bellucci jugando al límite.
(3-0)
Alcaraz sigue como una apisonadora
Cierra el murciano el juego con un ace y consolida su break anterior. Se le ve muy cómodo en los intercambios largos, algo carente en su primer partido contra Opelka. Bellucci no ha llegado todavía a la Arthur Ashe.
(2-0)
¡Break de Alcaraz!
Se hizo grande Carlitos en el fondo de la pista y Bellucci dudó tanto que mandó su derecha fuera. Primer break a la segunda oportunidad que tuvo. Le está costando al italiano entrar en el partido.
(1-0)
Alcaraz inicia en modo arrollador
Se lleva el murciano el primer juego por la vía rápido y prácticamente en blanco. Apenas cedió un punto Carlitos. Vuelve a mostrar grandes prestaciones al servicio, como contra Opelka. Cerró el juego con un golpe ganador de derecha cruzada.
Alcaraz y Bellucci ya saltan a pista
Los dos protagonistas ya están sobre la Arthur Ashe. Últimos peloteos, saques y ya va cada uno a su respectivo banquillo para empezar. Inicia al saque el murciano.
Ferrero, sobre Alcaraz
El entrenador de Carlitos, presente en el US Open, ha analizado el inminente encuentro de su pupilo. «Lo principal para ser feliz es que tenga tiempo para él. Sabía que la gira americana era importante para acercarse a Jannik. Lo veo bien y fresco mentalmente. Cincinnati le viene bien a nivel de confianza».
¿Cuál es el balance histórico de enfrentamientos?
¿A qué hora juega Alcaraz contra Bellucci?
La ATP ha programado este frenético Carlos Alcaraz – Bellucci que corresponde a la segunda ronda del US Open 2025 para la madrugada de este miércoles 27 al jueves 28. El encuentro entre el murciano y el italiano se disputará a la 01:00 (medianoche en Canarias) en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows. Como todo el torneo, podrá seguirse en televisión a través de Movistar Plus+.
¿Dónde ver en directo el partido entre Alcaraz y Bellucci?
Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen en Flushing Meadows de Nueva York. Este Carlos Alcaraz – Bellucci de segunda ronda del US Open 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de este operador, como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Estos dos primeros choques se podrán ver en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para el tercero de ellos habrá que tener activa la suscripción para ver lo que suceda en la pista central Arthur Ashe.
¡Bienvenidos al partido entre Alcaraz y Bellucci!
Buenas noches a todos los trasnochadores. Segundo partido de Carlitos en el US Open y segunda jornada nocturna. Será ante Bellucci, quien avanzó de ronda tras el abandono de Shang Juncheng. El partido comenzará en media hora y contaremos todo en OKDIARIO. ¡Arrancamos!
(6-1, 6-0, 5-3)
Alcaraz resta para ganar el partido
Tremendo servicio del murciano. Sin opción para Bellucci que devolvió las bolas ya por devolver en algunos tramos. Restará Carlitos para apuntarse el set y el partido.