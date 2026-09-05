El cansancio frena a Mérida y Alcaraz se queda solo en el US Open

Michelsen aprieta el pulo y sonríe, sabedor de que ha conseguido de manera más recta lo que se intuía un recorrido sinuoso. Cada partido con Dani Mérida es así, una cita con el dentista. Afortunadamente para Michelsen, el cansancio y algunos calambres hacen mella en el español, que, pese a todo, planta batalla hasta el final. El desenlace sonríe al estadounidense (7-6, 6-4, 6-3) y deja al español por el camino. A España ya solo le queda Alcaraz en el cuadro masculino del US Open.

Comenzó Mérida fluyendo. Ágil de piernas y con la muñeca juguetona. Es un batallador, pero también tiene estética. Globos, ganadores, defensas, dejadas… Todo al servicio del espectador, entregado a Michelsen para la causa. «¡USA!». Ya saben, así animan en Estados Unidos, sea el deporte que sea. La mayoría excepto dos neoyorquinos que animaban a Mérida sin cesar por cuestiones monetarias. El ambiente era como el de una pequeña Davis. Y el español plantó cara hasta que el cansancio y los calambres fueron mermando.

Con Landaluce, Jódar y Carreño eliminados en primera ronda; Munar en segunda y Mérida en tercera, se acaban los acompañantes de Alcaraz en el US Open. El murciano queda como único referente español. Alcaraz ya se ha instalado en su rutina victoriosa. Los triunfos no tienen la superioridad de antes porque viene de cuatro meses inactivo, pero la inercia es idéntica. Su sonrisa prevalece sobre todos los rivales.

Este domingo, tras superar (6-3, 6-4, 6-1) a Wu, se enfrentará a Tommy Paul por un puesto en cuartos de final. Será el primer gran examen para Alcaraz, de ahí se extraerán más pruebas concluyentes sobre sus aspiraciones de revalidar su corona. Aunque ya se pueden extraer dos, necesita coger ritmo de partido y que su muñeca le respete. Lo primero ya ha ocurrido y lo segundo va en camino.

«Estoy mejor de lo que pensaba. Después del primer partido pensé que estaría muerto, pero me estoy recuperando muy bien y haciendo mucho trabajo fuera de la pista para ello. Ya he recuperado el ritmo de competición. Estoy contento, espero que en la próxima ronda pueda estar un poco mejor, pero creo que ahora mismo mi nivel es muy alto», dijo Alcaraz.