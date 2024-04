¿Puede un árbitro argumentar que el error de un futbolista es demasiado ingenuo como para no castigar una infracción? Evidentemente, la respuesta es no, pero no es eso lo que pensó el colegido sueco Glenn Nyberg durante el Arsenal-Bayern de Múnich de los cuartos de final de la Champios League. En lugar de ceñirse al reglamento y pitar un claro penalti a favor de los alemanes, optó por silenciar su silbato tan solo por compasión con los ingleses.

El relato de los hechos suena casi surrealista en la competición de clubes más importante del mundo. La jugada es más propia de las ligas amateur que se juegan cada fin de semana a lo largo del planeta, pero no, el escenario era de máximo nivel, un Emirates Stadium donde los aficionados del Arsenal contuvieron la respiración tras contemplar atónitos la patochada cometida por Gabriel Magalhaes.

Corría el minuto 67 de partido y el Bayern dominaba por 1-2 cuando el defensa brasileño protagonizó una jaimitada que quedó sin castigo. El portero David Raya sacó de puerta con un pase en corto a su central, que en lugar de dedicarse a jugar cogió el balón con las manos y volvió a colocar la pelota para realizar un segundo saque que carecía de sentido. Los delanteros del Bayern reclamaron penalti con toda la razón del mundo, pero Glenn Nyberg prefirió aplicar el ‘sigan, sigan’ de toda la vida. Ver para creer.

El Bayern reclamó el penalti más 𝐒𝐔𝐑𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 de la historia. -El árbitro pita para iniciar el juego

-Raya saca de puerta y se la pasa a Gabriel

-Gabriel la coge con la mano pic.twitter.com/OpWiBSiLVa — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 10, 2024

Tras el partido, el entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, explotó por la injusticia arbitral que puede resultar decisiva en el desenlace de la eliminatoria. «El árbitro cometió un gran error. Sé que fue una situación loca e incómoda. Fue un saque de puerta. Bajan el balón, él pita, el portero pasó a un defensa central y el defensa coge el balón con las manos porque pensó que no estaba en juego, pero sí lo estaba», narró.

El técnico desveló la explicación que les había dado el árbitro para hacerse el sueco, quizá en honor a su país de origen. «Les dijo a nuestros jugadores que había sido un error infantil y que no iba a pitar un penalti por eso en unos cuartos de final de la Champions League. Es una explicación horrible. Error de niño, error de adulto, lo que sea, nos sentimos enfadados porque fue una decisión enorme contra nosotros», lamentó.