La bronca infernal de Cesc Fábregas que nadie esperaba: «¡¡¡Echadle huevos y jugad!!!»

Cesc Fábregas mostró su otra cara, la de entrenador, en una bronca infernal que echó a sus jugadores durante el descanso de un partido del Como. El ex futbolista del Barcelona y de la selección española se pilló un enfado monumental con sus jugadores y les pidió a gritos que dejasen de hablar tanto y se centrasen en jugar. Las imágenes corresponden a un fragmento de lo que será un documental basado en la temporada de este equipo de la Segunda División de Italia.

Lo primero que dice es lo siguiente tras dar un tremendo golpe: «Todo el partido hablando. ¡Jugad! ¡Echadle huevos y jugad! No estéis siempre hablando. Porque tú porque yo… Si os equivocáis decid paramos. Siempre hablando y nunca jugamos en el campo», clamó Fábregas contra los futbolistas del Como.

No obstante, la situación del conjunto italiano es bastante positiva. El Como marcha segundo en la Serie B y con 58 puntos ocupa actualmente una de las dos plazas que garantizan el ascenso directo. Sus mayores rivales, el Venezia y el Cremonese están a uno y dos puntos, por lo que las últimas siete jornadas serán de infarto para Fábregas. El líder está más lejos, con 65 puntos.

El catalán, que todavía no tiene la licencia para dirigir a un conjunto de máxima categoría, está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada en Europa. Cesc dejó la cantera para aprovechar la destitución del antiguo entrenador del primer equipo del Como y se enfrentó al reto de luchar por el ascenso, un objetivo que ahora tiene al alcance de la mano.

El Barcelona apareció en el horizonte de Fábregas

Tras conocerse la marcha de Xavi Hernández del Barça a final de temporada, fueron muchos los nombres que se barajaron para reemplazarle. Uno de ellos es el de Fábregas, que lleva menos de un año en los banquillos después de que el curso pasado colgase las botas a los 36 años de edad.

Nada más cerrar su etapa como futbolista, inició la siguiente como entrenador dirigiendo al conjunto sub 19 del equipo italiano, pero la destitución el pasado noviembre de Moreno Longo le hizo dar el salto al primer equipo. El que fuera centrocampista reconoció que no le sorprendió demasiado el anuncio de Xavi: «Llevamos muchos años en el fútbol, hemos visto de todo y la verdad es que es difícil que te sorprenda algo, pero conozco al Xavi, persona y jugador, pero no como entrenador…».

«Xavi es una persona muy positiva, alegre, siempre quiere lo mejor, ganar… Siempre cree en lo que hace, mira hacia adelante. Creía que el Barça necesitaba una persona así. Ves partidos suyos y ves muchos chavales jóvenes, como hizo Koeman con Pedri, Gavi o Araujo, pero él los ha hecho ir a otro nivel, un paso por delante. Su momento no ha sido fácil, pero es el Barça, es uno de los tres clubes más grandes del mundo y, al final, si la presión de este club puede con una persona tan positiva como Xavi, obviamente, quiere decir que la presión es muy alta», explicó Cesc en Catalunya Ràdio el pasado mes de febrero.