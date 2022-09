Brasil denuncia coacciones del Barça para que no lesionen a Raphinha

El Barça tiene pánico al virus FIFA que ha atacado con dureza al club azulgrana en este parón de selecciones. Las lesiones de Koundé, Memphis, Frenkie de Jong y Ronald Araujo han hecho temblar al cuerpo técnico que lidera Xavi Hernández, que habría llamado a Brasil para que mimen a Raphina para que no se lesione. Así lo ha desvelado Tite, seleccionador brasileño, en la previa del duelo de este martes ante Túnez.

«Cuando íbamos de camino al entrenamiento, el cuerpo técnico del Barça estaba hablando con nuestro preparador físico para que tuviéramos cuidado con Raphinha», dijo Tite en la previa del encuentro que enfrentará a Brasil con Túnez este martes en el Parque de los Príncipes. Los compromisos con las seleccionados han dejado muy mermado al Barça y Xavi teme que caigan más jugadores, por lo que ha pedido que cuiden a los suyos en los partidos que restan.

Octubre viene cargado de partidos, entre los cuales se encuentra el Clásico. El técnico azulgrana ya ha perdido a varios efectivos y teme que puedan caer más en los partidos que restan, ya que todavía faltan 10 futbolistas por jugar su último partido con las selecciones. No obstante, de esos 10, entre los que se encuentra Raphinha, destaca Eric García. El central no ha entrado en la convocatoria para la final de España en Braga ante Portugal.

De todos ellos el que más preocupa es Raphinha. El delantero fue titular en el amistoso del pasado viernes ante Ghana en Le Havre donde disputó 80 minutos y repartió una asistencias. Además, el futbolista del Barça es un fijo en el once de Tite y también apunta a empezar de inicio este martes contra Túnez. Xavi y su cuerpo técnico han pedido que traten al jugador con delicadeza y que no no le carguen de minutos, ya que eso podría provocar una lesión y la enfermería del conjunto catalán ya está bastante llena.