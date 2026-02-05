La boxeadora Imane Khelif defiende su presencia en Los Ángeles 2028: «No soy transexual, soy una mujer»

Imane Khelif quiere defender su oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Aunque Donald Trump ha afirmado que «habrá pruebas muy fuertes» para evitar que haya deportistas transexuales en esa cita olímpica, la boxeadora argelina ha sido clara al hablar sobre su género: «No soy transexual. Tampoco hombre. Soy una mujer y no he hecho nada para cambiar la forma que la naturaleza me dio».

En los pasados Juegos, donde se colgó el oro en la categoría de 66 kilogramos, mostrando una superioridad física abismal sobre sus rivales, Khelif estuvo en el foco de la polémica por sus niveles de testosterona, que le hacían tener ciertos atributos masculinos. Aunque el COI la permitió competir porque se adaptaba a los parámetros marcados, pese a que World Boxing la había excluido de los campeonatos mundiales por el mismo motivo.

Elon Musk, la escritora J. K. Rowling y el propio Trump llegaron a cuestionar su género y la atacaron por ello. Ella llegó a decir que les denunciaría por el «acoso» que estaba recibiendo tras proclamarse campeona olímpica. Ahora, ha señalado que tiene «respeto» por el presidente de Estados Unidos, pero ha sido clara al decir que su objetivo es que «venga a entregarme una medalla en el podio de Los Ángeles».

«La verdad es la verdad y no puede cambiarla. No soy trans, soy una mujer. Es un problema político. No conozco sus motivaciones. Si le tuviera delante le diría: ‘Señor presidente, soy una chica, una joven árabe y musulmana, una boxeadora. Y estoy trabajando para que usted venga a entregarme una medalla en el podio de Los Ángeles’», ha señalado respecto a Trump en una entrevista concedida a L’Equipe.

Ha afirmado también que, tras todo lo sucedido en París 2024, siente «miedo», aunque no por ella. «Tengo miedo por mi familia, por mi madre», revela. Señala también que llegó a plantearse colgar los guantes: «Mi madre me dijo que era demasiado duro de soportar. Los ataques eran tan virulentos que me aconsejó dejar el boxeo. Yo también lo pensé. Pero cuando miro mi medalla, todo se desvanece».

Khelif se reivindica como mujer

Imane Khelif no tiene miedo a someterse a cualquier tipo de pruebas de identidad de género. De hecho, revela que ya las pasó antes de disputar los JJOO pasados: «Para los próximos Juegos, si hay que pasar una prueba, me someteré a ella. No tengo ningún problema con eso. Ya me he hecho esa prueba. Me puse en contacto con World Boxing, les envié mi historial médico, mis pruebas hormonales… Tengo hormonas femeninas».

«Son los médicos y los profesionales quienes deben decidir. Todos tenemos una genética diferente, todos tenemos niveles hormonales diferentes. No soy transexual. Mi diferencia es natural. Soy así. No he hecho nada para cambiar la forma en que la naturaleza me ha hecho. Por eso no tengo miedo», puntualiza la boxeadora argelina.

Lo que no se conocía hasta ahora es que, de cara a esos Juegos de París donde acabó siendo campeona olímpica, es que ya redujo de cara a la competición su nivel de testosterona para poder competir. «Estoy rodeada de médicos y he tomado tratamientos hormonales para reducir mi nivel de testosterona. Para el torneo de clasificación para los Juegos de París, que se celebró en Dakar, reduje mi nivel de testosterona a cero», señaló.