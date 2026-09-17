Las botas con las que Griezmann arrasa en la MLS: el modelo más emblemático de Decathlon

La luz de Griezmann se apagó en Madrid y volvió a brillar en Orlando. El Metropolitano dijo adiós a su estandarte. Con todas las letras, porque de Griezmann solo se puede escribir así, con el tono épico de las cosas trascendentales. El Atlético le ha cambiado la vida mientras él se la daba a sus aficionados. Se marchó como máximo goleador de la historia del club rojiblanco y con el debate abierto de si es el mejor jugador colchonero de siempre.

Se fue Griezmann, la obra maestra de Simeone en el Atlético. Ya celebra con acento estadounidense, entre la purpurina y show yanqui. Ya suma ocho goles en diez partidos de la MLS, todos con botas renovadas por Decathlon. Remodelados los modelos más conocidos con nuevos colores y diseños, combinando estética y técnica para adaptarse a diferentes formas de entender el juego.

Desde quienes viven el fútbol a toda velocidad y los que disfrutan de cada control hasta los que buscan una bota que les acompañe en cualquier partido, las nuevas propuestas de CLR, Viralto y MG ponen el foco en tres maneras diferentes de jugar y disfrutar del deporte. Las nuevas CLR Low FG Q1 llegan con una combinación de blanco y amarillo Meteor que aporta una estética limpia, luminosa y muy reconocible.

Pero el nuevo color no es lo único que cambia: serán también las botas que Antoine Griezmann llevará en su nueva etapa con el Orlando City y que Javier Boñar, nuevo embajador de la marca, utilizará durante la temporada.

La familia CLR está pensada para quienes priorizan ligereza. Su construcción y suela están concebidas para acompañar los cambios de ritmo, mientras que el concepto Skin Control busca proporcionar una sensación de segunda piel y favorecer el contacto con el balón.

Una combinación de técnica y diseño que lleva a una nueva temporada una de las apuestas más reconocibles de Decathlon en fútbol. El fútbol se disfruta cuando cada toque cuenta. Las Viralto III MG/AG incorporan un nuevo color coral que actualiza el modelo y lo combina con el negro para aportar un

punto de personalidad al terreno de juego.

La gama Viralto apuesta por el confort y la flexibilidad, gracias a la tecnología Flex-H, que permite un mayor dinamismo multidireccional. Su suela MG/AG está diseñada para ofrecer tracción sobre terrenos sintéticos, convirtiéndola en una opción pensada para quienes buscan comodidad y control durante el partido.