Borja Fernández: “Siempre me llamó la atención lo que se preocupaba Solari por la cultura”

El jugador del Valladolid Borja Fernández atendió a OKDIARIO en la previa del duelo que enfrentará a los vallisoletanos con el Real Madrid

Borja Fernández (Ourense, 1981) vive una segunda juventud en el Valladolid. Formado en la cantera del Real Madrid, donde llegó a alcanzar el primer equipo disputando 38 partidos en dos temporadas, ha sido un auténtico trotamundos del fútbol. Mallorca, Valladolid, Getafe, Deportivo, Atlético de Kolkata, Eibar y Almería han podido contar con un jugador que a sus 38 años es un indiscutible en Pucela.

El ex madridista atendió a OKDIARIO antes de confirmarse una lesión que no le permitirá jugar este fin de semana ante un Real Madrid. A pesar del mal momento que viven los blancos, Borja no se fía de un equipo al que conoce muy bien y, por el momento, es entrenado por Santiago Solari, con el que compartió vestuario en el Santiago Bernabéu.

Pregunta.- El Real Madrid no llega en buen momento…

Respuesta.- Nosotros tampoco estamos en un buen momento, necesitamos un golpe de efecto y puede ser el partido del Real Madrid. Luego nunca se sabe. Si el Madrid viene en racha puede venir más confiado o si viene como hasta ahora puede estar más tocado, pero también puede ser todo lo contrario y que pagues los platos rotos. El fútbol es imprevisible y el Madrid mucho más.

P.- En casa y ante vuestra afición, parece la oportunidad perfecta.

R.- El partido de ida ya nos hizo mucho daño, porque veníamos de una racha muy buena e hicimos un partido espectacular. Fue la vez que he ido al Bernabéu como visitante y más hemos merecido ganar y el palo fue duro. Tras la derrota ya no seguimos la línea buena y esperamos que ahora pase lo mismo pero al revés y cambie la inercia.

P.- ¿Qué le está pasando al Valladolid?

R.- Los más realistas sabíamos que nuestro escenario era el de sufrir. En la primera vuelta tuvimos una racha muy buena y en vez de ganar de forma repartida ganamos partidos seguidos. No hemos tenido buenas sensaciones durante mucho tiempo y luego el fútbol es muy resultadista. Al final estamos peleando por lo que creemos que se debe pelear, que es la permanencia.

P.- ¿Entiende que se ponga en duda la continuidad de Sergio?

R.- Sergio es incuestionable. Lo que ha hecho en el club desde que llegó es muy importante. Lo está haciendo muy bien. Cuando llega una mala racha el que primero suena es el entrenador, pero todos sabemos que es la persona ideal para llevarnos a salvar la categoría.

P.- ¿Cómo es Ronaldo?

R.- Ronaldo siempre mantiene la misma línea. Tiene mucha experiencia. Sabe que los buenos momentos a veces se acaban. No estará igual de contento ahora, que no ganamos tantos partidos. Tenemos poca experiencia con él, pero es buena.

P.- Compartió vestuario con Solari. ¿Le veía como entrenador?

R.- Si tuviese que nombrar a seis u ocho compañeros que pensaba que podían ser entrenador uno de ellos era Solari. Por su forma de ser y de pensar. Siempre ha sido una persona muy culta y preparada que ha estado muy atento a todo.

P.- ¿Cómo era como compañero?

R.- Teníamos muy buena relación. Compartimos muchos días. Siempre me ha llamado la atención lo que se preocupaba por la cultura, que no es habitual entre los futbolistas.

P.- Ha sido muy claro y crítico con el VAR. ¿Le sigue sin gustar?

R.- Sí. Yo soy muy defensor de los árbitros, creo que es muy difícil, pero cuando tienes tecnología para usarla soy crítico con algunas decisiones y, sobre todo, con el protocolo. Muchas veces no te deja usar la tecnología como se debe usar.

P.- ¿Los jugadores entienden bien el VAR?

R.- Yo sí lo entiendo. Vinieron a explicarlo tarde, ya que solo hicieron una especie de paripé cuando nos quejamos, pero yo creo que no está bien unificado el criterio. Hacen una cosa y la explicación que nos dieron es todo lo contrario. Estamos en la mejor liga del mundo y los experimentos deben ser con gaseosa.

P.- ¿Qué cambios pediría al VAR?

R.- Yo creo que está bien que se use para agresiones, en la línea de gol y de otra manera en los fuera de juego. Luego, veo muchas lagunas. Creo que habría revisarlo. A nosotros nos dijeron que la acción tenía que ser clara y manifiesta, pero también nos dicen que hay parte de interpretación. Yo no estoy en contra del VAR, estoy en contra del protocolo. Yo preferiría no tener VAR y quiero un fútbol como ha sido siempre.