Bombazo en Primera RFEF: ¡José Callejón ficha por el Marbella!

La Primera Federación demuestra que sigue creciendo y, prueba de ello, es que no son pocos los futbolistas que eligen terminar sus carreras en ella. El último de ellos ha sido José Callejón. El que fuera jugador de Real Madrid, Nápoles, Espanyol y, en los últimos años, Granada, tendrá el que podía ser su último baile en el Marbella. El club malagueño ha anunciado el fichaje del veterano futbolista de 37 años, que firma por una temporada.

Callejón terminó su vinculación con el Granada el pasado 30 de junio. En el conjunto nazarí había pasado los dos últimos años, logrando un ascenso a Primera División y, el pasado curso, descendiendo de nuevo a Segunda. No continuará de rojiblanco y abandonará el club de su tierra para emprender una nueva aventura –quién sabe si la última– en Marbella.

El conjunto malagueño viene de volver a la tercera categoría la pasada campaña. Tras acabar tercero en su grupo de Segunda Federación, consiguió el ascenso en el playoff, tras eliminar a Getafe B y al UD Logroñés. Militará en el grupo 2 de Primera Federación esta temporada, en el que coincidirá con históricos como Hércules, Murcia o Recre y, también, con uno de los equipos en los que militó José Callejón: el Real Madrid Castilla.

Callejón es el máximo goleador español de la historia del fútbol italiano, puesto que hizo 82 goles con Nápoles y Fiorentina. Fue, además, campeón de Liga con el Real Madrid en 2012 –en la conocida como Liga de los récords–, ganó la Coppa con el Nápoles en 2014 y 2020 y con casi 700 partidos oficiales en su carrera, los registros goleadores de Callejón siempre han sido excepcionales en todos los clubes en los que ha jugado.

Durante su etapa en el primer equipo del Real Madrid, del que es canterano, fue ojito derecho de José Mourinho. Tras hacer gran parte de su carrera en la Serie A, entre Nápoles y Fiorentina, acabó regresando al Granada, para formar parte ahora de un Marbella que quiere crecer de su mano en Primera Federación.

Callejón, estrella en Marbella

El Marbella es propiedad de una de las grandes agencias de representación de nuestro país, Best of You. De hecho, uno de sus clientes más reputados, como es Carlos Casemiro, se convirtió hace unos meses en accionista del club marbellí. El objetivo del club, de cara a este regreso a Primera RFEF parece que no está en conformarse con mantenerse en la tercera categoría de nuestro fútbol.

Con la reestructuración de la extinta Segunda B, el Marbella se vio condenado a un doble descenso que le llevó a acabar en Tercera RFEF. Allí militó dos temporadas, hasta que consiguió volver a Segunda RFEF y, tras sólo un año en la cuarta categoría, ha conseguido el ascenso a Primera RFEF. Con su retorno al fútbol de bronce, donde ha pasado buena parte de los últimos 20 años, el club busca dar un salto de calidad que le permita soñar con cotas mayores.

El primero de los grandes fichajes de renombre que ha realizado es el de Callejón. Pero el ex jugador del Nápoles y del Real Madrid no es el primer gran jugador que recala en Marbella. De hecho, fue el último equipo en el que militó Esteban Granero, en la temporada 2020-2021.