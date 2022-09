Bautista vuelve a ser el héroe de España

La Copa Davis es un torneo hecho para Roberto Bautista. El castellonense obtuvo la oportunidad de liderar al equipo nacional en la serie ante Serbia, debido a la baja de Carlos Alcaraz, y volvió a salir por la puerta grande. Bautista fue el héroe, igual que sucediera en 2019, y derrotó a Miomir Kecmanovic (7-6, 7-6), haciendo gala de un tenis de muchos quilates que hizo las delicias del público de Valencia en un auténtico partidazo. Con este triunfo, España ya tiene su primera victoria en el Grupo B, a falta de conocer en el dobles si es o no con pleno.

Fueron sólo dos sets pero en minutaje del partido lo manda a las dos horas y veinte. Kecmanovic fue un más que digno rival en un choque en el que los saques no se impusieron y acabó haciéndolo la derecha de Bautista, un espectáculo que en pista rápida toma aún más rendimiento. El martillo que tiene Rober en la diestra acabó marcando la diferencia en un partido decidido a los puntos y en una eliminatoria en la que, a falta del dobles, España ha ganado sólo un juego más que Serbia… pero se ha llevado los dos partidos y la serie.

Después de la épica victoria de Ramos, la Fonteta estaba caliente para recibir a uno de los suyos, un Roberto Bautista que quería utilizar la Copa Davis como bálsamo después de su prematura derrota en el US Open. El castellonense ya sabe lo que es lucirse bajo el nuevo formato y la baja de Carlos Alcaraz ante Serbia le daba una gran oportunidad. «Si él no está, me siento preparado para liderar», había asegurado en la previa.

Enfrente, un Miomir Kecmanovic que ha encontrado en este 2022 su mejor tenis, a las órdenes de David Nalbandian. Completo y polivalente, sus tiros de derecha y revés si encuentran el día son complicados de resistir. Un duro hueso para cerrar la eliminatoria y no mandar la decisión al dobles, que prometía acabar tarde después de la maratón Ramos-Djere. La cosa quedaba en manos de Bautista.

Igual que le sucediera a Ramos, Bautista entró frío a pista y lo pagó, al menos de primeras. Kecmanovic sorprendió al tenista de Castellón con un break que le elevaría hasta el 3-1 en el marcador que sería neutralizado por el número uno español en este miércoles, y que además, con permiso también de Alcaraz, era el favorito del público. Se notaban unos ánimos distintos después de que Albert hubiera allanado el camino, pero también un nivel superior en los intercambios.

El empate no se rompió hasta el tie-break aunque ambos tenistas, sobre todo un gran Roberto, apretaban para decantar la balanza de su lado. Se vieron intercambios mágicos, favorecidos por la pista, rápida pero lenta, de la Fonteta. El público estaba volcado con Bautista, que logró torear a Kecmanovic en una muerte súbita también igualada pero que en el momento decisivo fue a parar a los brazos del veterano.

España se adelantaba en el encuentro de números uno, quedando a un solo paso de sellar definitivamente el triunfo ante Serbia. Roberto, con su derecha como arma de destrucción masiva un día más, lo acercó más si cabe con un break de inicio que cambiaba las tornas con respecto a lo sucedido en la primera.

Para completar el calco opuesto, Kecmanovic también igualaría la contienda mediado el set, entrando en un carrusel de breaks en el que Rober llegó a sacar sin éxito por el partido, hasta llegar a la muerte súbita. Fue entonces cuando Bautista, consciente de que no se le podía escapar el triunfo de las manos, rompería el dibujo del partido para hacer el suyo propio, con una bandera de España en el centro y miles de almas celebrando una enorme victoria de un jugador que, por supuesto, estaba preparado para liderar a España.