El Barnsley tiene nuevo entrenador y no es uno cualquiera. A falta de conocer si Poya Asbaghi consigue salvar al conjunto inglés de la salvación en la Championship –segunda división inglesa–, lo que es seguro es que las redes sociales celebrarán la llegada del técnico sueco, ya que el cachondeo ya se ha hecho notar con numerosos comentarios jocosos por el nombre del hombre en el que confía el conjunto del centro de Inglaterra.

Asbaghi debe aguantar comentarios en los que la broma está al alcance de la mano. Dejando de lado sus facetas como entrenador, aficionados y no aficionados del Barnsley mostraron su predilección por la elección del nuevo entrenador y, sobre todo, por su nombre. «Soy poyista desde ya», «Poya Will Never Walks Alone» o «este fichaje es la poya» fueron algunos de los más originales.

🤝 Welcome, Poya! — Barnsley FC (@BarnsleyFC) November 17, 2021

Poya, de 36 años, ha pasado por equipos punteros e históricos de Suecia como el Göteborg, así como en la selección sub-21 sueca, lo que le ha valido para ganarse la confianza de los directivos del Barnsley, que permanece en el puesto 23 –de 24– en la Championship, por lo que cuenta con severo riesgo de descenso a la tercera categoría del fútbol inglés, la Ligue One.