El Barcelona veta a Nike una camiseta de color… ¡blanco!

Nike le ha propuesto una camiseta blanca al Barcelona con la cruz de San Jorge, pero la rechazó por parecerse a la del Real Madrid

El Barcelona ha vetado una camiseta de color blanco con la cruz de San Jorge, presente en su escudo, ofrecida por la marca Nike por miedo a que se le pueda relacionar con la indumentaria del Real Madrid. La camiseta habría visto la luz en la temporada 2020-2021, la última campaña con Josep Maria Bartomeu al mando, pero tal y como ha informado Mundo Deportivo, la iniciativa ha recibido la negativa de la directiva azulgrana.

A pesar de que el diseño era muy innovador, la cúpula azulgrana lo ha vetado. El principal motivo es el color blanco que recuerda al eterno rival y que podría provocar el rechazo de los aficionados, aunque no es el único. También da miedo en el seno del club que la cruz de San Jorge pueda no gustar en muchos países no católicos. Por lo tanto, no verá la luz por el momento.

En la Liga española el Huesca ya utiliza este uniforme. Los oscenses tienen como segunda equipación la camiseta blanca con la cruz de San Jorge y es una de las más vendidas. Este símbolo aparece representado en los escudos de Aragón, Barcelona y Almería.