Valverde, sobre su futuro: “Siempre ha habido buena sintonía con el club”

Ernesto Valverde compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Getafe. El futuro del técnico marcó la comparencia, ya que termina contrato este verano y todavía no ha renovado. Aunque el Txingurri ha tirado una lanza en favor del club y asegura “siempre ha habido buena sintonía con el club”. También habló sobre el buen momento que atraviesa el equipo y la posibilidad de traer refuerzos en este mercado invernal.

Fortaleza defensiva del Getafe en casa

“Es un buen rival para empezar el año porque nos va a exigir mucho. Somos conscientes de ello. Sabemos y recordamos lo que nos pasó el año pasado con ellos. Allí sufrimos y aquí no pudimos ganar. Tira bien la presión, arriba y con convencimiento. De ahí su puesto en la clasificación, peleando por Europa. Va a más. Es un rival muy difícil e incómodo. Cada balón dividido hacen un esfuerzo por apretarte y que no estés cómodo. Tendremos que centrarnos mucho para sacar el partido”.

¿Qué partido espera?

“La clave está en hacer frente al partido, en no salirte de él y en tratar de imponer tu juego, no entrar en la dinámica que ellos quieren. Me parece un buen rival para empezar porque es un rival que te obliga a mucho”.

Futuro

“Tengo contrato con el club y es verdad que el contrato era de dos años más uno y que a final de temporada tenemos que decidir si seguimos o no. Nos emplazamos para más adelante, en función de cómo vaya la temporada, veremos. Todavía no estamos en el ecuador de la temporada. Si la cosa va bien, todos contentos. Hay otra que si no ganas, como nos ha pasado, ponen precio a tu cabeza. Ya veremos cómo va, pero en principio, tengo contrato con el club”.

¿Se siente con fuerzas para seguir?

“Esto no es sólo una decisión mía. Tenemos un contrato y tenemos que respetarlo las dos partes. Nos emplazaremos durante la temporada. Ya veremos cómo va la segunda vuelta. Hay una sintonía muy buena, como hemos tenido desde el principio”.

¿Cómo va a dosificar a la plantilla?

“Tenemos una eliminatoria que no sabemos si pasaremos. Intentaremos hacerlo y tenemos en cuenta a los jugadores del B. Hemos recuperado a Sergi Roberto y Malcom y parece que Umtiti puede estar para este mes, también Vermaelen. No sé Samper”.

¿Sería bueno llamar a Piqué para un documental?

“Yo soy muy mal actor. Se me vería todo desde el primer momento. Qué va. A mí se me vería todo desde el primer momento”.

Umtiti

“No sé si estará para este mes. En las ruedas de prensa se toma todo literal. Vamos a ver en un par de semanas si puede empezar a entrenar. Soy optimista y le veo con buenas sensaciones, pero vamos a ver”.

Fichajes en invierno

“No me fijo demasiado en eso. Sé que somos un club que tiene que estar abierto a mejorar, pero me fijo sobre todo en que los jugadores con los que contamos, retenerlos”.

¿Sigue pensando que sería una locura descartar al Madrid?

“Evidentemente, mantengo lo que dije. Todavía y en lo que queda de temporada consideramos al Madrid un candidato al título. A veces parece que hay grandes diferencias, pero no es así. Apenas dos partidos y medio. Contamos con ellos como rivales. Este año LaLiga está más apretada que el pasado. Todo está más comprimido. Hay muchas lecturas para eso. Que los de arriba pinchan o que los de abajo van más fuertes. Para el espectador está bien que haya alternativas. Para nosotros está bien cualquier cosa si vamos los primeros”.

¿Participa en planificación de la próxima campaña?

“Hasta ahora estamos mirando la pretemporada y, absolutamente, estoy planificándola. Yo estoy aquí para hacer un trabajo”.

Murillo

“Le he visto bastante bien. Según avanza el tiempo, mejor. Nuestra idea es que estuviera disponible cuanto antes. Tenemos partido mañana y el jueves y el hecho de que haya competido en nuestra liga es una garantía. Esperamos lo mejor de él”.

Jugadores que llegaron el día 2

“Esos jugadores se llevaron un trabajo adicional y lo han cumplido porque hemos visto que han llegado bien. Tienen las mismas posibilidades de jugar que los que vinieron el 31 de diciembre”.