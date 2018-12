En una entrevista en el diario Marca, Leo Messi ha hablado de la rivalidad con Cristiano Ronaldo. El argentino ha reconocido que aquella rivalidad fue muy bonita y sana. También ha respondido al portugués sobre el reto de unirse a la Serie A. "No necesito cambios para fijarme nuevos objetivos", ha asegurado el delantero del FC Barcelona

El delantero del FC Barcelona, Leo Messi, ha hablado en una entrevista en el diario Marca de diferentes temas de la actualidad del conjunto azulgrana y ha aprovechado para responder a la “invitación” de Cristiano Ronaldo hace unas semanas de unirse a él en la Serie A para continuar con su rivalidad. Sin embargo, el argentino ha dicho que no necesita “cambiar de equipo ni de Liga para fijar nuevos objetivos”. Aunque también ha asegurado que la rivalidad entre ambos “era muy sana”.

No importa que desde hace meses compitan en Ligas diferentes, la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo sigue latente. El delantero argentino ha hablado con el diario Marca y ha dado su opinión sobre la marcha del delantero portugués del Real Madrid rumbo a la Juventus de Turín el pasado verano y cómo ello ha afectado al conjunto blanco.

“Al principio de temporada ya dije que el Real Madrid es un grandísimo club, de los mejores del mundo, y con jugadores de sobra, pero a Cristiano se le echaría de menos en cualquier equipo en el que hubiera estado y se marchase”, dice Leo Messi. Y añade: “Se le extrañaría porque marca muchísimos goles cada temporada y además te da muchas otras cosas en el campo. No me sorprende que lo extrañen, pero eso no quita que el Madrid siga siendo uno de los mejores equipos del mundo con grandísimos jugadores”.

Incluso Leo Messi reconoce añorar esa etapa. “Esa época que vivimos juntos estando en la misma Liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano fue un gran jugador para la Liga y el Madrid y esos duelos eran muy bonitos, pero yo miro por lo de siempre, que es mi equipo y conseguir cosas aquí, esté él o no”, comenta el de Rosario.

“Una rivalidad muy sana”

“Era una rivalidad muy sana en la que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo. Y creo que también estuvo bueno para el espectador”, comenta Messi sobre el continuo pulso que vivió con Cristiano desde que el portugués llegara a la Liga para vestir la camiseta del Real Madrid en el verano de 2009.

Hace unas semanas, Cristiano invitó a Messi a aceptar el reto de jugar en la Serie A como había hecho él para continuar con su rivalidad, pero el argentino ha dicho al citado medio que se plantea nuevos retos cada año, sin necesidad de cambiar de club ni de Liga.

“No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar”, aseguraba el argentino.