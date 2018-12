El director deportivo del PSG, Antero Henrique, cargó duramente contra el Barcelona por el caso Adrien Rabiot, en una entrevista en "Radio Montecarlo". El centrocampista francés se ha negado a renovar y está condenado al banquillo el resto de temporada. El Barcelona prepara la operación para intentar ficharlo en enero.

Antero Henrique, director deportivo del PSG, cargó duramente contra el Barcelona en relación al caso Adrien Rabiot. El conjunto azulgrana está interesado en el centrocampista francés, cuyo contrato finaliza el próximo mes de junio y al que ya le han avisado que no jugará el resto de temporada al no llegar a un acuerdo con su renovación. “Siempre me sorprenden los clubes que no respetan las normas”, señaló Henrique en alusión al Barcelona.

Además, también respondió a las declaraciones de Veronique Rabiot, madre y agente del futbolista, en relación a una oferta previa de los azulgranas por su hijo. “Estoy muy sorprendido. Dijo que recibimos una oferta este verano y así es, la recibimos el 29 de agosto a las ocho de la tarde, antes del cierre del mercado”. Henrique dice además que el club contactó antes con el jugador que con los parisinos. “Esto es sencillo, significa que el Barcelona llegó a un acuerdo con Rabiot antes de venir a hablar con nosotros. La propuesta del Barça fue ridícula y en el club nos quedamos muy sorprendidos de que la oferta fuera tan baja”, relata Henrique.

“Fue una propuesta irrespetuosa para un jugador de la talla de Rabiot. Insisto, no es posible encontrar un acuerdo con un jugador como Adrien en 24 horas. Así que está claro que el Barça ya tenía un acuerdo con Adrien”, insistió Henrique.

Principio de acuerdo… roto

Henrique, además, habló de que hubo un momento de acercamiento de posturas entre el jugador y PSG para prolongar su contrato, pero que de repente Rabiot tomó otra postura movido por negociaciones con otro club.

“Cabe señalar que en algún momento encontramos un principio de acuerdo para extender con el jugador, su representante y los abogados”, dice Henrique. “Pero sin explicación detuvieron las negociaciones a la vez. Estoy seguro de que ha encontrado un acuerdo con otro club. Cuando detuvieron las negociaciones de una sola vez, quedó claro para mí, que Adrien estaba de acuerdo con otro club”, apunta el directivo del conjunto galo.

Por último, Henrique no quiso valorar si considera que el centrocampista saldrá en el mercado de invierno, simplemente se limitó a contestar: “Me dijo que no quiere seguir en el PSG”.

Rabiot, el último frente en la guerra PSG- Barcelona

No es la primera guerra entre PSG y Barcelona. Los azulgranas vieron cómo Neymar, una de sus estrellas, se iba rumbo al París Saint Germain en el verano de 2017 para encontrar su sitio en un club fuera de la sombra de Leo Messi.

Además, el conjunto catalán quería hacerse con los servicios del italiano Marco Verratti, pero los parisinos se negaron a negociar, como también había ocurrido anteriormente con Marquinhos y Thiago Silva.