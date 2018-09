Messi muestra sus ‘valors’: le negó el saludo a Gil Manzano

El Barcelona terminó muy molesto con Gil Manzano, por sus decisiones durante el encuentro del pasado domingo frente al Girona. En la entidad azulgrana no gustó nada que expulsara a Lenglet después de consultar el VAR y considerar que golpeó a Pere Pons con el codo de forma intencionada. Aunque sin duda, la imagen que mejor refleja lo sucedido es la de Leo Messi negándole el saludo al colegiado al final del encuentro.

Como es habitual en cada partido el colegiado se espera, junto a sus asistentes, a que se retiren todos los jugadores y cuando Leo se acercó a recriminarle su actuación él le tendió la mano, pero el argentino se la negó y se marchó al vestuario. Messi no quiso corresponderle, fruto de su enfado con el árbitro extremeño, en especial por la decisión de mostrar la roja directa al central francés.

Sin embargo, Messi no era el único del Barça enfadado con Gil Manzano. Tras el encuentro todos mostraron su descontento con el colegiado extremeño. Piqué incluso le abroncó al descanso en el túnel de vestuarios e intentó intimidar al árbitro. Al término del choque fueron Busquets y Valverde los que cargaron contra el árbitro. El centrocampista criticó el VAR y aseguró que “estaría bien que el VAR se usaran de manera correcta”.

Por su parte, Valverde, dijo que no era expulsión y lo justificó explicando que el jugador del Girona le pidió disculpas. Lo cierto es que el colegiado entendió que era agresión y el central fue expulsado, pese a las protestas de los jugadores del Barça. Ahora, con el VAR, los azulgrana ya no sufren tantos errores arbitrales en su favor como otros años. La herramienta está para hacer más justo el fútbol y en esta ocasión les cazó y no les perdonó la tarjeta roja.