Yerry Mina: “Messi y Luis Suárez me quitaban 50 euros todos los días tirando faltas”

El Barcelona escucha ofertas por Yerry Mina, que no cuenta para Valverde Everton y Manchester United son los clubes más interesados en el fichaje del central colombiano

Yerry Mina se toma la vida con humor… y el fútbol también. El central colombiano, que saldrá del Barcelona este verano, ha confesado en la revista Bocas cómo fueron sus primeros meses en el club azulgrana e incluso ha desvelado anécdotas. “Todos los días Messi y Luis Suárez me quitaban 50 euros apostando con ellos a ver quién marcaba más goles de faltas”, ha revelado el central.

“Cuando llegué, para generar buen ambiente, empecé a apostar con ellos quién pateaba mejor los tiros libres en el entrenamiento. Era por verlos. Cuando me di cuenta, todos los días me estaban quitando 50 euros. Y yo: “¡Cómo, les estoy dando para el mercado a estos tíos!”. Pero la verdad es que esos monstruos la ponen donde quieren. Son estupendas personas y unos magos”, dijo Yerry Mina entre risas sobre sus tres compañeros.

Pese al gran ambiente que siempre genera Yerry Mina tanto en sus clubes como en la selección de Colombia, también confesó no sentirse del todo cómodo en el Barcelona porque Valverde nunca contó con él. “Pensaba muchas cosas. Muchas cosas malas. Pensé que estaba acabado. Tan mal me veía que Paulinho y Coutinho me alentaban todo el tiempo y me decían: “Tranquilo, que todo va a estar bien”. Yo entiendo que hay jugadores espectaculares, pero bueno, yo también quería tener un minuto. Pero no se dio. Y los pocos minutos que tuve, mal…”, explicó el central azulgrana. Y concluyó: “Sentí por momentos que todo se me venía abajo, sentí que nada me salía, ni dar un pase en el entrenamiento”.

Tras firmar un excelente Mundial de Rusia con Colombia Yerry Mina se ha revalorizado enormemente. Llegó este invierno al club azulgrana por algo menos de 12 millones de euros y clubes de la Premier, según apuntan desde Inglaterra, estarían dispuestos a pagar más de 30 millones por él. Si a todo ello le sumamos la llegada de Lenglet al Barça este verano, está claro que el futuro de Yerry Mina está fuera del Camp Nou.