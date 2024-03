El Barcelona teme que Mendes haga con ellos lo que hizo con el Valencia

Jorge Mendes va a jugar un papel fundamental en el próximo mercado de fichajes en el Barcelona. Mejor dicho, ya lo está teniendo. Pues en la noche de este martes el agente portugués cenó en el domicilio de Joan Laporta y con todo lo que eso supone despertó un sinfín de rumores. El futuro de Joao Cancelo y Joao Félix, una posible salida de Alejandro Balde o la opción de Sergio Conceiçao como futuro entrenador culé. Pese a la gran importancia que tendrá Mendes en los próximos meses en ‘can Barça’, desde dentro del club azulgrana temen que hagan con ellos lo que ya hizo con el Valencia en su día.

Y es que no los últimos años, Jorge Mendes ha movido más de 600 millones de euros entre fichajes y ventas en el Valencia. Su gran relación con Peter Lim -enemigo público para la afición de Mestalla- le ha hecho gozar de plenos poderes en la parcela deportiva del club valencianista. Esto ha provocado que la deriva que ha tomado el equipo ha sido desesperante hasta el punto de estar en peligro financieramente. Hace ya varios años que el Valencia dejó de ser el Valencia para ser un club manejado por los intereses del portugués.

Pero ahí ha estado Jorge Mendes para manejar el Valencia a su antojo. Echó en su día a Bordalás para colocar a Gattusso, también a Anil Murthy y demás personalidades que no casaban con el portugués. Ya se ha visto en los dos últimos años. El equipo estuvo la pasada temporada a punto de descender y este año los fichajes han brillado por su ausencia, pues no se sabe por qué, pero el club no tiene dinero. Eso no quiere decir que Baraja y sus chavales hayan sacado la situación adelante con una nota de sobresaliente.

Y es por este motivo por el que desde dentro del Barça temen que Jorge Mendes haga con el Barcelona lo viene haciendo con el Valencia en los últimos años. El portugués salió de la cena con Laporta y lo único que dijo fue que se trataba de «una cena de amigos». Podría tener razón, pero la realidad es que se trataron temas de fichajes, por supuesto.

Jorge Mendes y los ‘Joaos’

Los principales jugadores a los que Jorge Mendes son Joao Cancelo y Joao Félix. Y ambos se encuentran cedidos en el Barcelona. En los últimos meses y al poco de llegar al conjunto azulgrana a principios de septiembre, Joan Laporta ha venido manifestado su deseo de contar con ellos la próxima temporada. Pero ya se sabe que la delicada situación financiera del club es la que manda y todo dependerá de ello para que el equipo pueda contar (o no) con ellos.

La situación que parece más factible de producirse es la de Joao Félix, pues su situación en el Atlético de Madrid parece no tener retorno por la animadversión que existe entre jugador y afición. Por ello, tanto el Atlético como el Barcelona y el jugador de por medio están obligados a entenderse. Según informa el diario Sport, Jorge Mendes tiene encarrilada una nueva cesión ya que el Barça no puede pagar los 75 millones de euros que pide el Atlético por él.

Con Joao Cancelo parece que también habrá entendimiento, pues su relación con Pep Guardiola saltó por los aires el año pasado, lo que le obligó a salir cedido media temporada al Bayern de Munich. El todavía jugador del Manchester City ha hecho continuos guiños desde que aterrizó en la Ciudad Condal. Por ello, el agente portugués echará el resto para satisfacer las necesidades de su representado.