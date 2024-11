Barcelona – Brest hoy en directo: dónde ver gratis y alineación del partido de la Champions League online

El Barcelona se enfrenta al Brest en el Estadio Olímpico Lluís Companys en el partido que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Los de Hansi Flick quieren levantarse tras los dos últimos pinchazos -Real Sociedad y Celta- y volver a la senda de la victoria, más aún cuando un triunfo les encarrilaría el pase a los octavos de final de la máxima competición continental. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en Montjuic en este apasionante Barcelona – Brest.

Barcelona – Brest, en directo

Así está la Champions League

Al inicio de esta jornada 5 de la fase de liga de la Champions League, el Barcelona está sexto con nueve puntos, por lo que una victoria les valdría para seguir entre los ocho primeros y seguir ocupando estas plazas que dan acceso directo a los octavos de final de la máxima competición. El gran inconveniente para los culés es que delante tendrán a un Brest que tiene diez unidades en su casillero, por lo que están cuartos y se han ganado clara y merecidamente la etiqueta de equipo revelación. Los galos suman tres victorias y un empate, por lo que todavía no conocen la derrota en la Liga de Campeones. Respecto al resto de equipos españoles, Atlético y Real Madrid estarían clasificados, de momento, para los play offs, mientras que el Girona sería el único que estaría eliminado por ahora.

Siguen sin Lamine Yamal

La mala noticia para el Barcelona sigue siendo la ausencia de Lamine Yamal. Se ha visto que el cuadro azulgrana no está obteniendo sus mejores resultados cuando no está el canterano, así que Hansi Flick espera que los que salten al verde de Montjuic hagan olvidar durante 90 minutos la lesión del internacional español, que no juega desde antes del parón de selecciones y se desconoce cuándo podrá volver a pisar un terreno de juego.

¡¡Partidazo en Barcelona!!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este Barcelona – Brest de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Los azulgranas intentarán darle una alegría a los aficionados que se acerquen al Estadio Olímpico Lluís Companys en forma de victoria para así acercarse a ese objetivo de saltarse los play offs y clasificarse para los octavos de final.