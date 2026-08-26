El Barcelona se agarra a una polémica con la Policía para no homenajear a los campeones del mundo

El Barcelona quiere suspender el homenaje a los campeones del mundo que estaba previsto para este jueves en el Camp Nou y para ello se excusa en una carga policial contra aficionados culés en la previa del partido ante el Elche en el Martínez Valero. La directiva culé está negociando con la RFEF sobre si seguir con este acto después de lo que consideran que fue un uso «desproporcionado» de la fuerza por parte de la Policía, que cargó contra un independentista que portaba una estelada. Así que a estas horas el homenaje a los internacionales españoles que ganaron el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá pende de un hilo.

El fútbol español está aprovechando los primeros partidos de Liga para homenajear con todos los honores a todos los futbolistas de la selección española que hicieron historia el pasado 19 de junio en Nueva York conquistando el segundo Mundial de la historia de España. En todos los campos de la Liga se ha rendido tributo a todos los futbolistas que defendieron la camiseta nacional hasta que el pasado domingo se vio una imagen vergonzosa en la que una parte de la afición del Athletic Club pitó a Unai Simón, Nico Williams y Laporte, sus campeones del mundo.

El Barcelona parece que ha tomado nota de lo sucedido en San Mamés y ahora se agarra a una carga policial en Elche para suspender este acto que tendría que hacer este jueves en el duelo de Liga ante el Athletic Club que se disputa en el Camp Nou. Al parecer, la directiva culé estaría planeando suspender este acto y estaría negociando con la RFEF esta cancelación después de lo que consideran que fue un uso «desproporcionado» de la fuerza contra socios y aficionados del club el pasado domingo en las inmediaciones del Martínez Valero. En realidad, fue una carga policial ante un aficionado que portaba una bandera independentista.

«Debe cancelarse»

Por ello, según informó RAC1, la celebración del homenaje a los campeones del mundo en estos momentos pende de un hilo mientras dentro de la directiva del Barcelona son cada vez más las voces que apuestan por la suspensión del homenaje a sus propios campeones del mundo, que son Pedri, Gavi, Eric García, Cubarsí, Dani Olmo y Lamine Yamal, que sí que fueron homenajeados hace unos días en Elche por parte de su propiedad, que es argentina.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @aleixparise 👉 L’homenatge als campions del món amb Espanya previst per dijous al Camp Nou penja d’un fil 👉 El Barça i la RFEF estudien suspendre’l després de la brutalitat policial contra un aficionat a Elx ➕ Més detalls a les 22:30h al #TuDiràs pic.twitter.com/3m89NYDHb7 — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 25, 2026

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el ex directivo culé y ahora influencer de las redes sociales, Toni Freixa, ha querido posicionarse en un mensaje en el que ha dejado claro que el acto debe cancelarse. «No tengo ninguna duda de que el homenaje a los campeones del mundo en el Spotify Camp Nou debe cancelarse. Y no por la vomitiva y cobarde actuación del dispositivo policial en Elche, que también», ha dicho el ex directivo.

«Sino sobre todo por la lamentable reacción de las instituciones del Estado ante el episodio. La catalanofobia les hace cerrar filas. Cerrémoslas nosotros también», alegó en un mensaje que ha corrido como la pólvora en las redes sociales.