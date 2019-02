Se encuentra a escasas horas de debutar en la Copa del Rey, pero el semblante de Gabriel Deck no muestra un atisbo de nerviosismo o tensión por la cita que se le viene encima. El argentino, uno de los fichajes del Real Madrid en la presente temporada, se sienta con OKDIARIO para analizar sus primeros meses en el vigente campeón de Europa, donde se ha adaptado a la perfección a pesar de estar viviendo una experiencia nueva en el baloncesto europeo.

Pregunta. – ¿Cómo están siendo estos primeros meses en Madrid?

Respuesta. – Estoy muy contento de estos primeros meses que me ha tocado estar aquí. La gente del club, el cuerpo técnico y los compañeros me han recibido de la mejor manera, así que contento y agradecido a ellos. El equipo y el club me encantan, es uno de los mejores, y la ciudad también es muy linda, ya la he podido recorrer.

P. – Viene de un rol diferente, de ser la estrella en San Lorenzo a un rol secundario en el Madrid…

R. – Desde el primer momento sabía al lugar al que venía y el rol que tenía que cumplir. Tenía que sumar desde el principio lo que más pueda cuando estás en campo para el equipo. Con respecto al baloncesto el nivel físico me ha sorprendido bastante, y el nivel de la competencia, es algo que todos sabemos que es muy bueno

P. – Este fin de semana toca un maratón de tres partidos si todo va bien.

R. – Nosotros estamos preparados. Tenemos que estar concentrados para la temporada, que es muy larga, se sabe desde el principio los partidos que íbamos a jugar así que hay que estar bien firmes para todo eso.

P. – Cuando vino se le comparó con Nocioni. ¿Es Deck un jugador diferente al tipo de alero que tenemos en Europa?

R. – Uno tiene que tratar de buscar recursos para poder hacerlo bien y sumar para el equipo. Siempre trato de poner intensidad y tratar de estar en el momento justo.

“Estamos preparados para la Copa del Rey”

P. – La baja de Thompkins puede hacer que juegue de ala-pívot en la Copa. ¿Cómo se siente en esta posición?

R. – Me siento cómodo en las dos posiciones. Con la baja de Trey vamos a tener que ir rotando los aleros, pero me siento cómodo.

P. – ¿Cuáles fueron los motivos para dar el salto desde Argentina al vigente campeón de Europa?

R. – Es un club que es uno de los mejores del mundo a nivel estructura y a nivel de títulos desde hace mucho tiempo. En Argentina venía jugando en equipos que ganaban o estaban en finales, así que esa ambición me ha traído aquí para seguir logrando cosas.

P. – El primer rival en la Copa va a ser Estudiantes, donde la rivalidad no va a faltar.

R. – Hemos jugado hace poco tiempo. Seguramente va a ser un partido duro, un derbi como dicen aquí. Nosotros trataremos de estar concentrados y hacerlo bien.

P. – ¿Le ha venido bien que muchos compañeros hablen español en el vestuario?

R. – Obviamente sí, y el hecho de que esté Facu (Campazzo), pero desde el primer momento todos, compañeros y cuerpo técnico me han hecho sentir uno más, así que no he tenido dificultades.

P. – Su ejemplo es el de un talento precoz, ¿cómo fue el camino hasta llegar aquí?

R. – Año a año tratando de mejorar y progresar individualmente. Desde mi carrera corta lo he venido haciendo muy bien y espero seguir en la misma línea del trabajo que me ha llevado hasta el Madrid.

P. – Pero no es habitual que una persona debute en la Liga Argentina con 14 años.

R. – Desde los 13 o 14 años me llevaban a viajar y a entrenar con el equipo. Cuando tenía 14 años tuve la chance de entrar en un partido, recuerdo muy poco de ese momento, sólo que era contra Quilmes de Mar de Plata y el entrenador, Carlos Román.

“Los compañeros y el cuerpo técnico me han hecho sentir como uno más”

P. – Empezó jugando al baloncesto en la calle. ¿Cómo fue tu conexión con este deporte?

R. – He empezado en mi pueblo, jugando con mis amigos, como todos cuando eres chico, o haces fútbol o haces otro deporte. Después me dieron la oportunidad de irme a la capital de Santiago del Estero, donde he iniciado y creo que lo he hecho bien desde el primer momento.

P. – ¿Hay más dureza en Argentina y más técnica en el baloncesto en Europa?

R. – Creo que es similar, en los dos lugares hay mucho juego físico, y por eso que no me ha costado tanto la adaptación en mi caso.

P. – Su llegada a Madrid puede abrir camino a otros argentinos a dar el salto a grandes de Europa.

R. – Seguramente. Hay muchos jugadores argentinos jugando aquí en Europa en distintos equipos. Uno tiene que animarse a dar el salto de calidad, ese paso que todo jugador espera. Seguramente lo van a hacer muchos jugadores.

P. – ¿El fichaje por el Madrid representa el tope en su carrera?

R. – Estoy muy contento aquí, he llegado a un club de primer nivel, así que ojalá pueda estar aquí por mucho tiempo. Tengo que trabajar mes a mes, día a día e ir mejorando, después uno no sabe dónde estará el tope.

P. – ¿Se siente la presión en Argentina de suceder a la Generación de Oro?

R. – Creo que ahora se está marcando otra generación, más joven y con mucha ambición que lo viene haciendo bien desde el primer momento que se han juntado. Lo que ha pasado ya está, ellos han dejado un gran legado y nosotros nos enfocamos en eso para trabajar día a día y tratar de lograr esos objetivos.

P. – ¿Es difícil escoger el baloncesto en un país con tanta tradición futbolística?

R. – Creo que uno eso lo elige cuando es joven, lo que quiere hacer. En mi caso hacía fútbol primero, después me gustó el basket y me he dedicado a esto. Pero creo que está en uno saber elegir lo que quiere.