Una Badosa titánica supera a Kostyuk y desvela su forma de desconectar: «Veo la Isla de las Tentaciones»

Australia ha sido tierra maldita para el tenis español hasta que poco a poco han ido desapareciendo los complejos, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Paula Badosa repite presencia en octavos de final tras superar (6-4, 4-6 y 6-3) a Marta Kostyuk en más de dos horas y media de partido en las que se sobrepuso a a rachas de viento de hasta 50 km/h.

Realizó aspavientos desde el banquillo intentando descifrar la manera de reactivar su derecha, lo que le reclamaba Pol Toledo, acompañado de Tsitsipas desde la grada, quien también aconseja rebajar las revoluciones. Rectificó a tiempo Badosa, que arrebató la iniciativa a una tenista ucraniana que termina por diluirse. Segunda vez que la española arriba en los octavos de final del major de las antípodas.

Lo hizo tras superar ante Kostyku un periodo valle que dejó una divertida anécdota cuando Badosa, ofuscada por el viento y las dificultades para golpear, le ofreció la raqueta a su entrenador. ‘Baja y juega tú’ vino a decirle la tenista española que tras el partido analizó la victoria y desveló su curiosa válvula de escape para desconectar del tenis.

«Para descansar miro programas de televisión que me distraen un poco. Veo La Isla de las Tentaciones, que ha salido hace poco y eso me desconecta mucho. A veces tengo que ver algo súper extremo para desconectar un poco del tenis, eso me está ayudando mucho. El siguiente partido debo tomármelo como un día más, porque he estado muchas más veces ahí», detalló.

Segundo Grand Slam consecutivo, tras el US Open de 2024, en el que Badosa llega a las segunda semana del torneo, es decir, a las rondas finales. «Es algo que me alegra. Ahora llega el momento de ver cómo lo gestiono. Es lo que siempre me ha costado un poco más. Lo dije también cuando perdí en US Open, que estaba esperando que llegara Australia para volver a tener una oportunidad para gestionarlo. Pues ahora la vuelvo a tener, a ver cómo la gestiono», asegura la española.

Badosa explica su clave para entrar sin presión a los partidos. «Muchas veces con mi entrenador me intento autoengañar o hasta él mismo para creer. Mañana tenemos un día de descanso, vamos a intentar tomárnoslo con más tranquilidad y sobre todo, yo que soy una persona que le doy muchas vueltas, intentar pensar poco y poder desconectar de cabeza. Intentaré enfocarlo como un partido más e intentar engañarme en ese aspecto que es una primera ronda», asegura.