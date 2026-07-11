Badosa sonríe de nueve: vuelve a conquistar un título dos años después

La imagen capta a Paula Badosa sonriendo y con metal en mano, una instantánea que no sucedía desde 2024 y libera a la Paula Badosa actual. Este sábado ha rendido a Simona Waltert (7-5, 7-5) y conquistó el WTA 125 de Bastad. Una victoria que ejerce como bocanada de aire y permite a Badosa soltar lastre entre tantos sinsabores y lesiones. Su semana sobre la tierra batida sueca ha sido inmaculada. Pleno de victorias sin ceder ningún set.

«Ha sido una de las temporadas más duras de mi carrera y poder estar sana y volver a ganar un título significa mucho», dijo ya con el trofeo entre sus manos. El triunfo le acerca también al top 100 del ranking, lo que desembocaría en entrada directa al cuadro principal del US Open. De Bastad, Suecia, se marcha como 115 del mundo a Rumanía, donde competirá la semana próxima en el WTA 250 de Iași.