La reconstrucción de Badosa: «No puedo ver todo como una amenaza, si ocurre alguna catástrofe volverá a salir el sol»

«He tenido malas experiencias con los perros. Al menos no se repetirán en este torneo porque no tienen acceso». Paula Badosa acude bromeando a su cita con un reducido grupo de periodistas, entre los que se encuentra OKDIARIO. La española, un alma pasional, trata de salir de una encrucijada prolongada en el tiempo. Entre lesiones crónicas y fatigas mentales, nunca lo ha tenido fácil. En Wimbledon busca cerrar las heridas. Las tenísticas y las propias. «Tengo ganas de disfrutar. Voy partido a partido», detalla.

Desprende una energía más madura y analítica de una misma. Su mente proyecta unos objetivos de los que anda lejos. Camina la número 140 del mundo, aunque con aspiraciones de, como poco, volver a la segunda casilla del ranking en la que llegó a habitar en abril de 2022. «Esto que voy a decir es una barbaridad, pero no estaría feliz estando 50 o 30 del mundo. La gente sabe dónde quiero estar», detalla. Badosa lleva imbuida en una montaña rusa emocional y deportiva en los últimos años.

Tras caer en primera ronda en Madrid, ante la modesta Grabher, Badosa se dio un tiempo con el tenis. Se dio su espacio para no perder el foco. «No ha sido fácil, por eso lo he pasado tan mal. Por eso decidí parar en Madrid. Fue algo más conmigo misma. Me decía ‘hay que parar de ser tan exigente contigo misma y frustrarte por cualquier cosa’. Las lesiones, ver el ranking… Al final, todo afecta. Ya no como deportista, sino como persona. Estoy intentando encontrar el equilibrio para que todo no sea una presión. Tengo que girar las cosas y no ver todo como una amenaza. Si pasa una catástrofe, al día siguiente sale el sol. No pasa nada», reflexiona Badosa a pregunta de OKDIARIO.

Paula volvió a empuñar una raqueta con la llegada de la gira de hierba. Viene de vencer a Gauff, séptima del mundo, y va a seguir rehaciéndose a sí misma. «En Berlín me vi con menos ansiedad de querer lograr todo ya. Ese es el camino que quiero enfocar. Estoy en busca de ese equilibrio. No sé si lo encontraré, creo que nunca se alcanza por completo. A ninguna edad, pero es esa lucha. Estoy mucho mejor que hace una semana y hace un mes. Vienen peores y mejores momentos, pero estoy buscando ese equilibrio», añade Badosa.

Paula, campeona júnior de Roland Garros, en 2015, también conquistó Indian Wells en 2021. Sin embargo, dos años más tarde, cuando estaba cerca de la cima, una fractura vertebral lo truncó todo. Obligó a un bucle perenne de frustración y pequeñas redenciones. Más intermitentes que constantes. Conoce el camino de retorno y desprende energía para recorrerlo. «Tengo ganas y estoy entrenando bien. Ojalá traslade todo a la pista», dice antes de despedirse. «Tengo amigos con perros, pero me dan sustos de muerte». Badosa y su reconstrucción. Con el mismo objetivo, pero enfoque renovado.