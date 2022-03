Aurah Ruiz está en su mejor momento personal en mucho tiempo. Prometida con Jesé Rodríguez, viviendo con el jugador de Las Palmas y su hijo Nyan, formando una familia como siempre quiso… La canaria y el jugador estuvieron de mini vacaciones en Sevilla hace unos días, y allí aprovechó para hacerse unas ardientes fotografías que ahora ha publicado en sus redes sociales.

En los posados, Aurah Ruiz aparece sin nada de rompa, un desnudo integral que sin embargo no es censurado porque la ex Gran Hermano VIP se tapa con una de las almohadas del hotel. La canaria pregunta a sus seguidores por la foto que más les gusta y sube la temperatura, recibiendo piropos y mensajes varios, algunos de ellos pidiendo que quite la almohada…

Una Aurah Ruiz que sigue cuidándose y entrenando para presumir de figura como acostumbra en redes sociales. Además, la influencer hace unos meses mostró los resultados de su última intervención estética, pues hace poco se sometió a una operación en la que le inyectaron grasa en los glúteos.

La canaria cuida su imagen al milímetro y le dedica tiempo y esfuerzo para verse mejor, a lo que añade este tipo de cirugías. Esta en concreto consistió en sacar grasa de las caderas e implantarla en sus nalgas. Aurah Ruiz estuvo un mes sin poder sentarse para que la grasa que le inyectaron en los glúteos se asentara y no se deformara y tuvo que pasar un duro postoperatorio con moratones, hematomas y una incómoda faja compresora durante los primeros días de la operación. “Se le fue la mano en los retoques” o “Una Barbie morena. Completamente, no hay nada suyo, solo lo blanco de los ojos”, le reprochaban algunos seguidores tras la intervención, pero ella se ve en su mejor momento personal y físico.