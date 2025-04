El Atlético, ante seis jornadas que se le harán eternas

El Atlético se enfrenta a seis jornadas que se le harán eternas. Sin nada por lo que pelear, el equipo afronta un final de temporada deprimente hasta el Mundial de clubes, una competición que muchos creen que le sobra a esta plantilla. La Champions y la Supercopa están virtualmente garantizadas, aunque no de forma matemática, y en el horizonte se atisba el próximo partido, el jueves ante el Rayo en el Metropolitano, con un ambiente que va a estar más que caldeado.

La debacle del equipo en la segunda vuelta está superando las peores previsiones. Tras acabar campeón de invierno el Atlético se ha caído en picado y su descenso a los infiernos parece no tener fin. Todo comenzó con la infortunada derrota en Leganés y a partir de ahí todo ha sido malas noticias en cualquiera de las competiciones que ha disputado.

Urge meter el bisturí en una plantilla que ha vuelto a demostrar que necesita una profunda cirugía este verano. El problema es que muchos de los jugadores con los que no se cuenta tienen contrato en vigor, y ese es un dilema porque no será fácil colocar a futbolistas como Nahuel, Lemar, Lino, Riquelme o incluso Sorloth que está claro que no deberían formar parte de un proyecto que requiere muchas caras nuevas para volver a empezar de cero.

El trabajo que le espera a Carlos Bucero en este próximo mercado es de órdago: no sólo es necesaria una gran inversión en casi todas las líneas, sino que hay que recaudar el dinero suficiente para llevarla a cabo, y eso implicará ventas como las de Gallagher o Sorloth, por los que se puede sacar dinero en el mercado, aunque la gran salida a la que aspira el Atlético es a la de Oblak, que le supone un coste de 20 millones de euros brutos anuales, y que tiene contrato hasta 2028. El club lleva años tratando en vano de encontrar a alguien que quiera hacerse cargo de un salario tan descomunal. Liberar esos 20 millones permitiría diseñar de otro modo la plantilla, pero es casi imposible que se pueda dar ese escenario.