El Rayo Vallecano tuiteó las acciones polémicas del duelo que enfrentó al equipo de la franja ante el Atlético de Madrid

El Rayo Vallecano ha dado al Atlético de su propia medicina. Tras el duelo que enfrentó a los dos equipos madrileños en Vallecas y que finalizó con una victoria más que polémica de los rojiblancos, el equipo de la franja no dudó en utilizar las redes sociales para dejar patente su malestar.

Utilizando el tuit del Atlético de la semana pasada tras el derbi y copiando el emoticono, el Rayo respondió poniendo las dos imágenes polémicas del partido -el penalti sobre Raúl de Tomás de Giménez y el fuera de juego de Morata en el gol de Griezmann- para mandar un mensaje más que directo.

El Rayo Vallecano quedó muy molesto por la utilización del VAR ante el Atlético, ya que no entró en ninguna da las dos acciones. No obstante, Raúl de Tomás se encargó de asegurar ante los medios de comunicación que Giménez no cometió penalti sobre su persona.