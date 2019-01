El Atlético también tiene su crisis

El Atlético de Madrid cayó eliminado en octavos de final de la Copa del Rey a costa del Girona y se sumerge en una crisis importante en la temporada con el mayor presupuesto de su historia, con fichajes como el de Lemar y subidas de sueldo como la de Griezmann.

El de este curso 2018/2019 es el presupuesto más alto de la historia del Atlético de Madrid, superando por primera vez los 400 millones de euros. Sin embargo, el equipo rojiblanco no está cumpliendo con las expectativas generadas en verano. El mazazo más duro de lo que llevamos de temporada lo sufrió este miércoles, quedando eliminado en octavos de final de la Copa del Rey a costa del Girona. El Atlético está en crisis, y se prevé una campaña muy difícil en el seno del equipo colchonero por diversos asuntos…

Obviamente, los resultados no están siendo los esperados. El club se reforzó en el mercado estival con jugadores como Lemar (70 kilos), Rodri, Arias o Kalinic, gastando mas de 100 millones de euros en fichajes. A eso hay que añadir la galáctica renovación de Griezmann, que amplió su vinculación con el Atlético y pasó a cobrar unos 23 kilos netos, un salario desorbitado que a la vez ha generado problemas y comparaciones en ese vestuario. Godín y Filipe Luis cumplen contrato en junio y no renueva, Lucas Hernández exige un aumento importante, Diego Costa también quiere cobrar más…

En lo deportivo, la respuesta no ha sido la esperada. En Liga, el Atlético de Madrid está a cinco puntos del Barcelona, una situación que no es del todo mala. Sin embargo, en Champions League lo tenía todo para pasar como primero de grupo y lo hizo como segundo, algo que a la postre ha supuesto que se vaya a ver las caras en octavos con la todopoderosa Juventus de Cristiano Ronaldo. Los de Simeone no fueron capaces de quedar por encima del Dortmund en su grupo, y ahora se enfrenta a uno de los ‘cocos’ de la competición.

Por último, está el fracaso copero. Nadie en el seno del Atlético se esperaba quedar en la cuneta en octavos de final, pero el Girona dio la sorpresa en el Wanda Metropolitano y el equipo rojiblanco se queda fuera del torneo del KO. Ya sólo puede pelear por dos competiciones, las dos más complicadas por otro lado, y las sensaciones en el Atlético de Madrid no son nada positivas.