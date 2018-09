Mónaco – Atlético de Madrid: hora y dónde ver el partido de la Champions League

El partido que enfrenta al Mónaco con el Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Champions League es este martes 18 de septiembre a las 21 horas Los de Simeone buscan arrancar con buen pie la máxima competición europea con un sueño: llegar a la final del Wanda Metropolitano

Vuelve la Champions League. Una nueva oportunidad de soñar con conquistar el cielo de Europa para los 32 equipos en liza. Una temporada que, además, estrena horarios. Este martes 18 de septiembre, a las 21 horas, le llega el turno al Atlético de Madrid, que se enfrentará en el estadio Luis II al Mónaco en el primer partido del grupo A de la Champions League.

Tras un inicio en Liga peor de lo esperado -son octavos, con cinco puntos-, los de Pablo Simeone tendrán en la Champions League una nueva oportunidad de ilusionar a su afición. El conjunto colchonero quiere sacarse la espinita del año pasado, cuando no lograron superar la fase de grupos, y tratarán de dar lo mejor en Europa en un año muy especial para ellos: la final se disputará en el Wanda Metropolitano.

Poco antes de las 21 horas, empezará a sonar de nuevo el himno de la Champions en el Estadio Luis II, donde Mónaco y Atlético de Madrid se jugarán los tres primeros puntos del grupo A. A la misma hora también se enfrentarán sus otros compañeros de grupo, el Brujas con el Dortmund.

William Collum, colegiado escocés, será el encargado de dirigir el encuentro entre el Mónaco y el Atlético de Madrid, uno de los duelos más destacados de esta primera jornada de la Champions League. El Mónaco – Atlético de Madrid se podrá ver en directo a través de Movistar Liga de Campeones, a las 21 horas.

No existen precedentes de enfrentamientos entre ambos equipos por lo que Mónaco y Atlético de Madrid vivirán su primer duelo en la Champions League. Aunque en el campo sí habrá viejos conocidos. Falcao, ex del Altético de Madrid recibirá a su ex equipo, mientras que Thomas Lemar, fichado este verano por el conjunto colchonero, volverá al que fue su estadio hasta ese momento.

En sus respectivos campeonatos domésticos, ambos equipos han tenido un inicio similar. El Mónaco debutó con victoria a domicilio, pero después sólo ha logrado dos empates y ha perdido dos partidos. Por su parte, los madrileños han conseguido una victoria, dos empates y una derrota en la Liga Santander.