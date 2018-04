Los aficionados del Arsenal celebran el cruce contra el Atlético para que despidan a Wenger

El sorteo de las semifinales de la Europa League ha dejado un apasionante Arsenal – Atlético de Madrid, eliminatoria en la que se medirán dos de los favoritos a proclamarse campeones en Lyon el próximo 16 de mayo. Pero los aficionados del conjunto londinense lo han celebrado porque dan como favoritos a los rojiblancos, y así, eliminados, despederían a Arsène Wenger.

El técnico francés se hizo con el control del Arsenal en 1996, época en la que el Cholo Simeone estaba en el Atlético de Madrid como jugador y se había proclamado campeón de un histórico Doblete. Desde ese día, nadie ha sido capaz de mover a Arsène Wenger del banquillo gunner. Ha estado más de 20 años al frente de un equipo, pero en las últimas temporadas la paciencia de los aficionados del Arsenal se ha ido acabando.

Tanto, que después de que saliera la bola del Atlético de Madrid en el sorteo de semifinales de la Europa League, los aficionados del club de Londres han inundado las redes sociales con mensajes en los que celebran el cruce con el choque colchonero, dando por favoritos a los de Simeone. Ese favoritismo debería traducirse con una eliminación británica, por lo que festejan que sea el fin de la era Wenger.

Iam happy to Announce that Athletico Madrid will play the Uefa Europa League Final. Arsene Wenger has no Tactics to eliminate Simeone and Athletico Madrid over 2 legs and especially with the second leg at Wanda Metropolitano. — K. HERBERT 10 (@Herbert10_Snr) 13 de abril de 2018

Well Wenger is gonna have to pull the biggest rabbit out of his hat to go through Madrid and save his job… if not. Au Revoir Arsene — ZigeDub (@zigedub) 13 de abril de 2018

Last week for Wenger?? Arsenal fans… The day is close 😂 pic.twitter.com/sfb4s6iCar — ThePog (@karanstronguy) 13 de abril de 2018

Wenger and Arsenal finally running out of luck in the Europa league. Atletico will win both games in the SF tie. Hope it’s not an embarrassment. — Kubla Khan (@fedyaaly) 13 de abril de 2018