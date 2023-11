El Atlético se desangra: ya lleva 16 goles en contra

16 goles lleva ya en contra el Atlético en sólo 14 partidos oficiales. Una media de más de uno por encuentro que choca contra la filosofía de Simeone y que evidencia por donde se desangra un equipo al que le cuesta mantener la firmeza defensiva que tanto le ha caracterizado en la era del Cholo. Uno de los motivos quizás se deba al cada día más claro bajón de rendimiento del portero esloveno Jan Oblak, muy lejos de sus mejores días.

Una sola portería a cero en los siete últimos partidos oficiales disputados es un dato que deja muy claro que atrás el Atlético tiene un problema. En 11 encuentros de Liga y tres de Champions sólo ha quedado a cero en tres, ante Betis, Rayo y Celta, todos fuera de casa. En el Metropolitano no ha conseguido dejar imbatido a Oblak ni una sola vez. Parecía que ante el Alavés se rompería la mala racha, pero el gol a última hora de los vitorianos lo evitó y ya reveló que el meta esloveno no se encuentra en su mejor momento, como se pudo ver en el estadio de Gran Canaria, donde los dos goles de Las Palmas fueron claramente evitables.

No toda la responsabilidad es, sin embargo, del portero balcánico. El hecho de que el mejor defensor en lo que llevamos de temporada sea el belga Witsel, un centrocampista reconvertido que en enero cumplirá 35 años, explica a las claras que el rendimiento atrás no está siendo el esperado. Una de las razones podría ser el hecho de que tanto Savic como Giménez, que teóricamente son titulares, hayan estado inhábiles durante muchas jornadas a causa de las lesiones, pero otro de los indiscutibles, Mario Hermoso, lleva ya varios partidos a un nivel bajo. En este escenario, dado que Soyuncu parece contar poco para Simeone, el regreso del mozambiqueño Reinildo podría ser la solución. No hay fecha aún para su primera convocatoria de la temporada, pero lleva ya días entrenando con el grupo, por lo que debería ser inmediata.

Sea como sea, lo cierto es que el martes llega el Celtic al Metropolitano en un partido clave en el que hay que ganar sí o sí y en el que la fortaleza defensiva será imprescindible para sumar tres puntos que acerquen al equipo a la ronda de octavos de final de la Champions, un hito absolutamente vital para garantizar la supervivencia deportiva y económica del proyecto 2023-24.