El Atlético se apunta a la épica para regresar a la Champions Femenina seis años después

El Atlético de Madrid vuelve a la Champions Femenina seis temporadas después. De manera agónica, a la épica, las rojiblancas lograron remontar un partido que se les puso demasiado cuesta arriba. Sorprendió el Hacken, que se trajo a Alcalá un botín de un empate a uno, al adelantarse en el marcador al borde del descanso por medio de Anvegard. Lo buscaron las locales en la segunda mitad y tuvieron que esperar hasta el 10′ de añadido para forzar la prórroga, con un penalti transformado de Luany. Jensen le dio la vuelta a la eliminatoria para devolver a las rojiblancas a la máxima competición continental.

El Atlético estará en el sorteo de este viernes, donde se conocerá el calendario de la fase de liga de la máxima competición. Se estrena formato, copiando prácticamente el masculino, aunque con la mitad de equipos y, por primera vez, serán tres los participantes españoles. A las rojiblancas las acompañarán el Barcelona, clasificado directamente como campeón de Liga, y el Real Madrid, que ha eliminado también en la previa al Eintracht.