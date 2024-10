El Athletic cumple con su lamentable homenaje al montañista que exhibió el logo de ETA en el Everest

El Athletic Club de Bilbao cumplió con el polémico homenaje este sábado en San Mamés a Martín Zabaleta, el montañista que llevó el logo de ETA hasta la cima del Everest en el año 1980. Zabaleta saltó al campo junto al sherpa Pasang Temba en la previa del partido contra el Espanyol para hacer un saque de honor que ha generado mucha polémica, y mucha división en Bilbao porque posó con una ikurriña con el emblema de la banda terrorista.

No obstante, la Liga decidió no emitirlo. En cuanto salió el montañista, la retransmisión oficial cortó y no mostró el homenaje. Cuando Zabaleta saltó al terreno de juego para el polémico homenaje, la Liga estaba poniendo en pantalla la alineación del Espanyol y cuando llegó a la delantera justo apareció en pantalla el montañista y pusieron la cámara aérea. Desde ahí no se veía el terreno de juego. En las imágenes mostraron los exteriores de San Mamés y el techo del estadio, pero en ningún momento se vio en pantalla a Martín Zabaleta. Fue el Athletic quien subió las imágenes del acto a su cuenta oficial de redes sociales.

El Espanyol tampoco quiso ser partícipe de este polémico homenaje y pasaron de hacerle el pasillo. Los jugadores del Athletic Club se colocaron en un lado del campo para hacer el pasillo al montañista que exhibió el logo de ETA en el Everest. Sin embargo, los 11 titulares del conjunto perico se situaron en su parte del terreno de juego esperando que el acto terminara y el árbitro señalara el inicio del partido, dejando así solos a los futbolistas del cuadro local en el pasillo.

Martín Zabaleta pasó a la historia por ser, el 14 de mayo de 1980, el hombre que llevó la bandera del País Vasco, la ikurriña, a la cima más alta del mundo. Pero, el montañista, no colocó una bandera cualquiera, sino que en la misma se podía ver impreso también el logo de ETA, el hacha y la serpiente, anagramas de la banda terrorista .

44 años después de aquella ascensión al Everest, el Athletic homenajeará tanto a Zabaleta como al sherpa y les dará el honor de hacer el saque antes del partido ante el Espanyol en San Mamés. Eso fue «un éxito incontestable que llenó de orgullo a una sociedad necesitada de noticias en positivo», dice el Athletic, que no menciona en ningún momento que la ikurriña que puso Zabaleta llevaba el logo de ETA.

Además, en la bandera del País Vasco, el montañista también puso un símbolo antinuclear, por lo que no era una ikurriña al uso: estaba pintada por unas proclamas, entre las que se encontraba la de apoyar por a la banda terrorista ETA.

«El 14 de mayo de 1980 es una fecha grabada con letras de oro y brillantes en la historia del deporte vasco, ya que fue el día en el que Martín Zabaleta y el sherpa Pasang Temba llevaron la ikurriña a la cima de la montaña más alta del mundo, convirtiendo a la enseña vasca en una de la decimosexta bandera en ondear en la cumbre del Everest», explica el Athletic Club para justificar este saque de honor.

Cuando alcanzaron la cima del Everest, tanto Martín Zabaleta como el sherpa Pasang Temba pasaron allí 45 minutos, colocaron la ikurriña con estos símbolos de apoyo a ETA. Así, el Athletic expresa de forma orgullosa que se les hará un homenaje por este hecho, realizando el saque de honor en San Mamés, acompañados ambos por José Ángel Iribar, leyenda del equipo vasco, y Alex Txikon, uno de los principales alpinistas españoles.

La bandera del País Vasco con el logo de ETA la puso Martín Zabaleta en el Everest en 1980, el año en el que más asesinó la banda terrorista. Precisamente ese hecho -que oculta el Athletic Club al homenajear al montañista- ocurrió antes de un atentado en San Sebastián: tres agentes de la Policía Nacional (Dionisio Villadangos, José Manuel Rodríguez y Jesús Holgado) fueron tiroteados en un bar.

Hace unos años, Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, recordó este vergonzoso acto de Martín Zabaleta, ahora homenajeado por el Athletic Club de Bilbao, después de posar con el emblema de ETA. «El montañero vasco Martín Zabaleta coronó el Everest y dejó orgulloso la ikurriña con el logo de ETA. ‘Asumo personalmente el eslogan’. Era el año en el que más asesinó ETA: 1980», recordó.